W umowach deweloperskich można znaleźć postanowienia dotyczące odpowiedzialności dewelopera za wady nieruchomości. Niektóre z nich są tak skonstruowane, aby ograniczały, a nawet wyłączały dewelopera z wszelkiej odpowiedzialności. Jak je rozpoznać?

Umowa deweloperska a odpowiedzialność za wady

W umowach deweloperskich można znaleźć postanowienia dotyczące odpowiedzialności dewelopera za wady lokalu czy budynku.

– Są to postanowienia, które ograniczają, a nawet wyłączają odpowiedzialność dewelopera względem konsumenta– wyjaśnia w rozmowie z Gazetą Prawną Paulina Szeremeta, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych K & L Legal Granat i Wspólnicy.

Jak wskazuje prawniczka, najczęściej dotyczą one zapisów wyłączających prawo do odstąpienia od umowy w przypadku ujawnienia istotnych wad nieruchomości.

– Zapisy mogą również wyłączać odpowiedzialność dewelopera poprzez istotne ograniczenie możliwości zgłaszania reklamacji dotyczących ujawnionych wad, na przykład poprzez skrócenie terminu rękojmi lub wybiórcze określenie wad, które deweloper ma obowiązek usunąć – tłumaczy mec. Szeremeta.

Umywanie rąk – brak odpowiedzialności za wady nieruchomości

W prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zestawieniu klauzul abuzywnych można znaleźć także postanowienia dotyczące odpowiedzialności dewelopera za wady lokalu lub budynku.

– Pod numerem 1418 wpisano takie postanowienie: "Strony uznają, iż wady stwierdzone protokołem odbioru wyczerpują całość wad lokalu. Kupujący nie może domagać się naprawy wad, które nie zostaną ujęte w protokole, chyba że wady te stanowią wady ukryte lokalu" – przytacza mec. Szeremeta.

Co to jest umowa deweloperska?

Umowadeweloperska jest jedną z najczęściej zawieranych umów. Jej definicja znajduje się w ustawie z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym. Zgodnie z treścią art. 5 pkt 6 powyższego aktu, stanowi ona "umowę zawartą między nabywcą a deweloperem, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do wybudowania budynku oraz ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu oraz praw niezbędnych do korzystania z tego lokalu na nabywcę albo zabudowania nieruchomości gruntowej stanowiącej przedmiot własności lub użytkowania wieczystego domem jednorodzinnym i przeniesienia na nabywcę własności tej nieruchomości lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego stanowiącego odrębną nieruchomość lub przeniesienia ułamkowej części własności tej nieruchomości wraz z prawem do wyłącznego korzystania z części nieruchomości służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na poczet nabycia tego prawa".