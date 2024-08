Od 200 zł do nawet kilku tysięcy - z różnych programów rządowych można liczyć na wsparcie w dofinansowaniu czynszu. Sprawdź, co ci się należy.

Mieszkanie na start

Dopłatę do czynszu oferuje m.in. program Mieszkanie na start. Jest on prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego i jest skierowany do obywateli Polski, którzy nie są właścicielami ani współwłaścicielami domu jednorodzinnego lub mieszkania, którym nie przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania lub domu i którzy nie są właścicielami lub współwłaścicielami budynku, jeżeli jego udział po zniesieniu współwłasności, obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie.

Aby móc starać się o dopłatę do czynszu w programie Mieszkanie na start, trzeba także spełniać kryterium dochodowe. Wynosi ono:

w przypadku gospodarstw jednoosobowych 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia

w przypadku pozostałych gospodarstw domowych - 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia, zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

Dopłaty do czynszu w programie dotyczą mieszkań, które:

powstały w inwestycji mieszkaniowej, dla której gmina może stosować dopłaty w programie Mieszkanie na Start (dla lokali zasiedlanych po 1 stycznia 2019 r.) lub

są objęte umową pomiędzy gminą a spółką, o której mowa w art. 12 ust. 1 ustawy „lokal za grunt (PDF, 228 KB)” lub

są objęte umową pomiędzy gminą a społeczną agencją najmu, o której mowa w art. 22b ust. 1 ustawy o SAN (PDF, 216 KB)

są wynajęte na podstawie naboru wniosków, przeprowadzonego na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną (dla lokali zasiedlonych przed 1 stycznia 2019 r.)

wynajęte na podstawie naboru wniosków, przeprowadzonego na podstawie warunków określonych przez gminę lub spółkę gminną (dla lokali zasiedlonych przed 1 stycznia 2019 r.) służą własnym potrzebom mieszkaniowym i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (nie można go podnająć innej osobie i nie może to być lokal użytkowy z wyjątkiem sytuacji, w której wynajmującym jest gmina)

nie są lokalem należącym do gminy (np. socjalnym lub komunalnym) z wyjątkiem mieszkań wybudowanych z wykorzystaniem preferencyjnego finansowania udzielonego przez BGK

są zasiedlone przez najemcę w ciągu 24 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej.

Ważne Dopłata do czynszu z programu Mieszkanie na start przysługuje na 15 lat

Aby wyliczyć wysokość dopłaty należy pomnożyć średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych przez współczynnik dopłaty i powierzchnię mieszkania, a następnie podzielić przez 12.

średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jest różny dla poszczególnych województw i waha się od 5 201,50 do 9 761,50 zł

Dopłata z PFRON

Na dopłatę do czynszu można liczyć także z programu "Samodzielność – Aktywność – Mobilność!" Mieszkanie dla absolwenta. Przysługuje ona osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, które:

posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym;

posiadają status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku; lub opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;

opuszczają rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą; posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

nie są właścicielem mieszkania ani nie przysługuje mu spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;

złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Dofinansowanie wynosi:

od 1 do 24 miesiąca – 100 proc. kosztów najmu, nie więcej jednak niż 100 proc. miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji

od 25 do 42 miesiąca – 70 proc. kosztów najmu, nie więcej jednak niż 70 proc. miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji

od 43 do 60 miesiąca – 40 proc. kosztów najmu, nie więcej jednak niż 40 proc. miesięcznej wysokości maksymalnej kwoty dofinansowania dla danej lokalizacji

Kwoty dofinansowania są różne dla różnych lokalizacji: od 1 971 zł w Szczecinie do 3 387 zł w Olsztynie.

Ostatnią możliwością uzyskania dofinansowania do czynszu jest dodatek mieszkaniowy. Przysługuje on osobom, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkania lub domu, mają spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu (lub je wynajmują/podnajmują) albo czekają na mieszkanie zamienne albo socjalne.

Aby uzyskać dodatek mieszkaniowy trzeba spełniać kryterium dochodowe. Wynosi ono 2862,19 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym jako średnia z trzech miesięcy sprzed złożenia wniosku. Obowiązuje tu jednak zasada "złotówka za złotówkę".

Ważne Jeśli twój dochód jest wyższy – dostaniesz dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki.

Wysokość dodatku mieszkaniowego zależy od:

dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym,

wysokości wydatków na utrzymanie mieszkania,

stawek czynszu najmu w mieszkaniowym zasobie gminy.

W 2022 roku wynosił średnio 275,80 zł.