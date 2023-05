Dom Development ocenia, że w II kwartale spółka kontynuuje "dobrą sprzedaż", poinformował prezes Jarosław Szanajca. Według, niego program "Bezpieczny Kredyt 2%" to dobre posunięcie, ale może wywołać "nie do końca stabilne zachowanie rynku".

"Kwiecień na pewno, a maj najprawdopodobniej - to są kolejne dobre miesiące sprzedaży [...], ewidentnie w sytuacji podnoszenia cen. Popyt jest mocny" - powiedział Szanajca podczas konferencji prasowej.

W komentarzu do wyników za I kw. spółka podała, że sprzedała netto 914 lokali (+21% r/r, ), dzięki czemu ponownie umocniła swoją pozycję rynkową. Grupa Dom Development na koniec I kwartału miała także ponad 2,3 tys. lokali w swojej ofercie - w Warszawie było to 618 lokali (-22% r/r), w Trójmieście 840 (+43% r/r), we Wrocławiu 555 lokali (+45% r/r) oraz 299 w Krakowie (-6% r/r). Wszystkie projekty były realizowane zgodnie z planem i przy satysfakcjonujących marżach.

Spółka podawała, że popyt na mieszkania w kolejnych kwartałach powinien być stosunkowo duży. Według niej, zainteresowanie mieszkaniami nadal wspiera wysoki wskaźnik inflacji, a także ujemne realne stopy procentowe lokat. To tworzy zachęcające środowisko do inwestowania oszczędności w zakupy nieruchomości.

Prezes ocenił, że program Bezpieczny Kredyt 2% to dobre posunięcie, ale może wywołać "nie do końca stabilne zachowanie rynku".

"Wtedy, gdy rynek był jeszcze w bardzo złym stanie uważaliśmy, że taki ruch pro-popytowy ze strony państwa jest bardzo dobry. I w zasadzie też tak uważamy teraz, ale powiedziałbym, że rynek i bez tego - wygląda na to - miałby szansę się racjonalnie i stopniowo odbudować. Czyli popyt by rósł stopniowo, firmy deweloperskie miałyby czas na to, żeby dosypać nieco więcej oferty" - powiedział Szanajca podczas konferencji.

Z jego słów wynika, że duże oczekiwania związane z programem, w połączeniu z obawami przed lawinowym wzrostem cen i nadal niską ofertą mogą wywołać "nie do końca stabilne zachowanie rynku".

Dom Development to deweloper mieszkaniowy notowany na warszawskiej giełdzie od 2006 roku. W 2022 r. sprzedał klientom detalicznym 3 093 lokale.

(ISBnews)