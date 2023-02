W czwartek prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys poinformował, że do końca 2025 roku zamrożony będzie czynsz dla najemców osiedli rynkowej części programu Mieszkanie Plus. Borys informował, że przeciętna kwota oszczędności dla najemcy wyniesie nieco ponad 5 tys. zł.

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda w piątek w rozmowie z PAP podkreślił, że decyzja dotycząca zamrożenia czynszu dla najemców jest dobra. "Pozwoli mieszkańcom na większą stabilność i lepsze planowanie wydatków" - zauważył.

Szef MRiT poinformował ponadto, że resort rozpoczął prace nad zwiększeniem dopłat do czynszu w programie Mieszkanie na Start. "Rozpoczęliśmy już prace nad zmianą przepisów, aby wprowadzić coroczną waloryzację wysokości dopłaty do mieszkań wybudowanych w ramach programu. Nowe przepisy pozwolą na dostosowanie dopłat do sytuacji rynkowej" – dodał.

Obecnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (program Mieszkanie na Start) nie pozwalają na zmianę wysokości dopłat w okresie 15 lat od momentu wydania decyzji.

Dzięki programowi Mieszkanie na Start osoby fizyczne mogą otrzymać dopłaty pokrywające część czynszu najmu w nowo wybudowanym mieszkaniu lub mieszkaniu oddanym do użytku w wyniku działań rewitalizacyjnych. (PAP)

