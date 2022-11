Rzecz jasna bywa i tak, że pojawia się problem z płatnością wspomnianego czynszu dzierżawnego. Ustawodawca zobligował JST do wprowadzania specjalnych uchwał, w których powinny być zawarte zasady stosowania ulg w zakresie spłaty należności cywilnoprawnych. Podstawy do wprowadzania tych uchwał wynikają z art. 59 ustawy o finansach publicznych. W ust. 1 tej regulacji postanowiono, że w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające JST lub jej jednostkom organizacyjnym (wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 wspomnianej ustawy), mogą być umarzane, terminy ich spłaty odroczone lub płatność tych należności rozłożona na raty na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Ponadto organ ten określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania tych ulg oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, a także wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg.