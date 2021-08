Tego samego dnia premier zdymisjonował odpowiedzialną za przygotowanie projektu wiceminister Annę Kornecką. Według naszych informacji oznacza to, że nie będzie zapowiadanej przez Kornecką ustawy dotyczącej bonu mieszkaniowego. Jak ustaliliśmy, zastrzeżenia do tej propozycji, ze względu na roczny koszt w wysokości 1,2 mld zł, ma m.in. Ministerstwo Finansów . Rzecznik rządu Piotr Mueller odpowiada nam, że priorytetem są, zakładane w Polskim Ładzie, projekty dotyczące gwarancji kredytowych i budowy domów do 70 mkw. Co do bonów – jak mówi – trwa dyskusja w rządzie.