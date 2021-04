– Należy zauważyć, że mamy do czynienia z ustawą z 2018 r., a nie z ustawą z 2005 r., która inaczej określa przedmiot przekształcenia. W najnowszej ustawie mowa jest o gruntach zabudowanych na cele mieszkaniowe. Ustawodawca nie musiał tworzyć osobnej definicji tego sformułowania, bo ta wynika zarówno z art. 46 kodeksu cywilnego, wskazującego, że grunty to części powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności, jak i z definicji nieruchomości gruntowej, określonej w art. 4 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Obie te normy są ze sobą spójne, a dopełnia je treść art. 24 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2204), mówiącego, że dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Ponadto prawo wieczystego użytkowania, dotyczące tylko nieruchomości gruntowych, powstaje z momentem ujawnienia go w księdze wieczystej, obejmując swoim zakresem całość nieruchomości ujętej w takiej księdze – argumentuje.