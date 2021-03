W ocenie Hanny Gill-Piątek (Polska 2050) ustawa działa na rzecz uczciwych deweloperów, chroniąc rynek przed złymi praktykami. – DFG jest potrzebny. Propozycja przewidziana w projekcie to dobre rozwiązanie. Chroni najsłabszych uczestników rynku i dobrych deweloperów przed złymi. Problem trzeba jak najszybciej uregulować, bo nie może być tak, że ludzie, wskutek upadłości czy nieuczciwości dewelopera, tracą niejednokrotnie cały dorobek życia i do tego często zostają z kredytem. Podejrzewam, że jak fundusz osiągnie właściwą masę, to opłaty na jego rzecz zostaną zawieszone – mówi.

Zapowiada też, że zgłosi do projektu poprawkę. Zgodnie z nią, gdy deweloper nie usunie istotnych wad, a nabywca nie odstąpi od umowy, deweloper będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz nabywcy kary umownej w wysokości 0,5 proc. wartości nieruchomości za każdy dzień opóźnienia w usunięciu istotnej wady. – W obecnym brzmieniu projektu, w przypadku stwierdzenia przez rzeczoznawcę budowlanego istotnej wady nabywca może odstąpić od umowy. A przecież nie w każdej takiej sytuacji będzie tym zainteresowany. Może być tak, że będzie zainteresowany przymuszeniem dewelopera do doprowadzenia mieszkania do stanu zgodnego z umową, choćby z uwagi na wzrost cen mieszkań, która uniemożliwi mu zakup innego mieszkania za pieniądze zwrócone po odstąpieniu od umowy. W ustawie powinien zatem znaleźć się skuteczny mechanizm i moja poprawka, zakładająca adekwatne kary umowne, taki proponuje – tłumaczy posłanka.

Druga ważna zmiana, dodaje, to wprowadzenie DFG. Jak zaznacza, pytanie jednak, co stanie się ze środkami funduszu, które nie zostaną wykorzystane? – Nasz klub będzie postulował powołanie w Sejmie podkomisji ds. tego projektu. Generalnie idzie on w dobrą stronę – ochrony przyszłych nabywców. Powołanie DFG zwiększa bezpieczeństwo nabywcy, ale może powodować lekki wzrost cen mieszkań – konkluduje posłanka Chmiel.

Mecenas odpowiada też na przedstawione ostatnio na naszych łamach stanowisko UOKiK wobec uwag PZFD do projektu: – Projekt został przedstawiony do konsultacji z branżą, czyli mogliśmy odnieść się do projektowanych zmian, co też czyniliśmy wielokrotnie. Po ponad trzyletnim procesie legislacji, głównych naszych uwag, poza tą dotyczącą wysokości składki, urząd jednak nie uwzględnił, czemu dał wyraz choćby w tabeli dostępnej na stronie RCL. Pozostałe nieliczne modyfikacje, niezwiązane z DFG, to w zasadzie lifting poprzedniej wersji, z pozostawieniem problemów, które były wcześniej – zaznacza prawnik.