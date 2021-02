Przyznaje zarazem, że dotychczasowe doświadczenia z tempem prowadzenia prac, a co za tym idzie deficytem planów zagospodarowania przestrzennego, budzą jednak pewną obawę, że powstanie pustka polegająca na tym, że w planowanym okresie przejściowym nie uda się zrobić wszystkich planów i tereny, które są potrzebne pod zabudowę, zostaną zarówno bez planu, jak i bez możliwości pozyskania decyzji o warunkach zabudowy. – Na tym etapie można podać w wątpliwość to, czy to się wszystko zepnie czasowo – bo jeżeli się to nie uda – to WZ nie powinno się likwidować albo powinien być dużo dłuższy okres przejściowy – dodaje Hryniewiecka-Jachowicz.

Potrzebę reformy dostrzega też architekt, urbanista Jan Kempa. – Reforma systemu planowania przestrzennego jest potrzebna. Jeżeli jednak ma to być duża reforma, to powinna mieć charakter systemowy. To jednak wymaga zmian ustrojowych, np. ustawy samorządowej. Do tego natomiast potrzebna jest wola polityczna. Jeżeli ustawa tak jak jest to planowane wejdzie w życie w 2023 r. i w okresie przejściowym zostaną utrzymane WZ-ki, to można się spodziewać gigantycznego wylewu półspekulacyjnych WZ-ek, które będzie można wykorzystać przed końcem okresu przejściowego. To, jak zapobiec takiemu scenariuszowi, będzie wyzwaniem dla legislatorów – mówi DGP.