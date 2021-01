Podobną sytuacje oceniał Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim w wyroku z 15 stycznia 2020 r. (sygn. akt I C 1058/19). Po pierwsze wskazał, że – w przypadku niewykonania umowy przez jedną ze stron – drugiej przysługują szczególne uprawnienia tylko wtedy, gdy niewykonanie umowy jest następstwem okoliczności, za które strona niewykonująca umowy odpowiada według zasad określonych w art. 471 k.c. Po drugie sąd zaakcentował, że: „W sytuacji, kiedy obie strony zwlekały z zawarciem umowy przyrzeczonej, nie dotrzymywały uzgadnianych przez siebie terminów przekazania lokalu protokołem zdawczo-odbiorczym, nie przygotowały pisemnej treści umowy przyrzeczonej, powód – już po terminie, kiedy umowa przyrzeczona miała być zawarta – wpłacił koleją ratę zadatku, a pozwany ją przyjął – uznać należało, że warunek opisany w umowie się nie ziścił”. Finalnie zaś przyjęto, że w takich uwarunkowaniach prawnych zadatek powinien być zwrócony niedoszłemu najemcy, a co przy tym istotne, obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. Sąd stwierdził bowiem, że w wypadku niewykonania umowy z powodu okoliczności, za które winę ponoszą obie strony, strony obowiązują takie same zasady, jak przy odstąpieniu od umowy wzajemnej. Skoro tak, to zastosowanie ma art. 494 k.c., z którego wynika, że strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania.