Odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na status spółki cywilnej. Nie jest ona spółką w rozumieniu kodeksu handlowego, lecz umową, przez którą wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 par. 1 kodeksu cywilnego). Wspólnik takiej spółki ma status osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) i opłaca składki sam za siebie. Podlega on ubezpieczeniom społecznym od dnia rozpoczęcia tej działalności do dnia jej zakończenia z wyjątkiem okresu zawieszenia. Przy czym wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej tworzy jedynie domniemanie prowadzenia działalności albo jej zawieszenia. Domniemanie to może jednak zostać obalone. Natomiast sama spółka cywilna, chociaż nie ma osobowości prawnej, może mieć status płatnika opłacającego składki za zgłaszanych przez siebie ubezpieczonych.