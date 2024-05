Na jesieni Ministerstwo Cyfryzacji ma pokazać pomysł na to, jak chronić najmłodszych w internecie. Ustawa ma być wzorowana na brytyjskich rozwiązaniach.

- Na jesieni przedstawimy regulacje, które mają na celu postawienie bariery między dziećmi a treściami niepełnoletnimi - zapowiedział w czasie posiedzenia sejmowej komisji cyfryzacji i nowoczesnych technologii wiceminister Michał Gramatyka (PL 2050). Ma to być odpowiedź na zagrożenia dzieci w cyberprzestrzeni.

Problem weryfikacji wieku użytkowników

Jak nieoficjalnie się dowiedzieliśmy, nowa ustawa ma odpowiedzieć między innymi na problem weryfikacji wieku użytkowników platform. Choć serwisy internetowe limitują wiek użytkowników (np. dla platform społecznościowych to 13 lat), w praktyce jest ona fikcją. Nie ma bowiem żadnego skutecznego sposobu na to, by potwierdzić, że użytkownik deklaruje przy rejestracji prawdziwy rok urodzenia.

Póki co w MC trwają prace analityczne - trwa przegląd rozwiązań przyjętych w innych krajach. Jak słyszymy, inspiracją dla nowej ustawy będzie przede wszystkim brytyjski Online Safety Act. Przewiduje on m.in. obowiązek wykonywania analizy ryzyka przez dostawców stron internetowych.

Dostęp najmłodszych do treści pornograficznych

W poprzedniej kadencji resort próbował ograniczyć dostęp najmłodszych do treści pornograficznych. Ustawa o dostępie małoletnich do treści nieodpowiednich nakładała szereg obowiązków na operatorów telekomunikacyjnych. Dostawcy mieli zagwarantować odbiorcom mechanizm blokowania dostępu do treści pornograficznych. W praktyce miała to być aplikacja kontroli rodzicielskiej. Projekt został wycofany z Sejmu po tym, jak na finiszu kadencji skierowano go na wysłuchanie publiczne.

Tym razem MC chce objąć regulacjami nie tylko treści pornograficzne, ale też tzw. patostreaming - czyli firmy zawierające drastyczne sceny przemocy, nawoływanie do samookaleczania, czy popełnienia samobójstwa.

Grupa robocza ds. ochrony małoletnich w internecie

Pod koniec kwietnia przy ministerstwie powołana została grupa robocza ds. ochrony małoletnich w internecie. W jej skład wchodzą m.in. przedstawiciele resortu i biura Rzecznika Praw Dziecka. Grupa ma między innymi określić czym są szkodliwe w internecie treści, opracować założenia skutecznej i bezpiecznej metody weryfikacji wieku online i wypracować zasady blokowania dostępu do stron z treściami szkodliwymi Jak na razie odbyło się jedno spotkanie grupy.