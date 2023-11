Październik to kolejny miesiąc z rekordowymi odsłonami serwisów internetowych grupy DGP Infor, do której należą: Dziennik.pl, Gazetaprawna.pl, Forsal.pl i Infor.pl.

Z badania Mediapanel wynika, że w ubiegłym miesiącu odwiedziło nasze strony 40 proc. polskich internautów. Łącznie to 13,2 mln realnych użytkowników, a liczba odsłon naszych serwisów wzrosła do 73 mln – to o 73 proc. więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Spośród wszystkich serwisów grupy największy wzrost liczby odsłon miał portal Gazetaprawna.pl – o 223 proc. więcej niż rok wcześniej.

W kategorii „Biznes, finanse, prawo” zajęliśmy pierwsze miejsce, wyprzedzając Onet i WP, a w rankingu wydawców internetowych awansowaliśmy w ciągu jednego tylko miesiąca o siedem pozycji, plasując się na 14. miejscu.