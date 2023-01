Jak komentuje Associated Press decyzja DPC, która dotyczy działalności Facebooka i Instagrama, może zmusić Metę do zmiany modelu biznesowego. Firma zapowiedziała jednak, że odwoła się od tego wyroku.

Środowa decyzja DPC to wynik postępowania, które wszczęto w maju 2018 roku, gdy w UE weszło w życie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Meta zmieniła wówczas podstawę prawną, na mocy której posługiwała się danymi użytkowników, aby podsuwać im spersonalizowane reklamy, dodając klauzulę do zasad korzystania z serwisu. Zmusza ona de facto użytkowników do wyrażania zgody na wykorzystanie ich danych - wyjaśnia AP.

DPA uznał, że Meta nie ma prawa do korzystanie z takiej formy kontraktu z użytkownikami, a zatem podsuwanie im celowanych reklam jest nielegalne. Firma ma teraz trzy miesiące na dostosowanie swojej działalności do przepisów unijnych.

DPC jest głównym regulatorem zajmującym się sprawami koncernów technologicznych, takich jak Apple, Google czy Tiktok, ponieważ europejskie siedziby tych firm są zarejestrowane w Irlandii. Obecnie DPC prowadzi 11 dochodzeń w sprawie Mety. Reuters przypomina, że wartość kar nałożonych na Metę przez DPC sięgnęła 1,3 mld euro. (PAP)

