Fuzja "Washington Post" lub Dow Jones z firmą Bloomberga stworzyłaby giganta specjalizującego się w newsach i danych finansowych, a także zwiększyłaby sprzedaż terminali Bloomberga - oprogramowania finansowego będącego jednym z najważniejszych źródeł dochodów Bloomberg L.P., firmy-matki agencji Bloomberga.

Według portalu Axios Michael Bloomberg uważa, że najlepszym uzupełnieniem jego firny byłby Dow Jones, który należy do koncernu Ruperta Murdocha News Corp. Jednak gdyby właściciel Amazona Jeff Bezos, do którego należy "Washington Post", był zainteresowany sprzedażą dziennika, to Bloomberg chętnie go przejmie - relacjonuje Reuters.

Bloomberg L.P., "Washington Post" i Dow Jones nie odpowiedziały na prośby agencji Reutera o skomentowanie tych doniesień.

Craig Huber, analityk rynku mediów z firmy Huber Research Partners, powiedział, że jest mało prawdopodobne, by Rupert Murdoch zdecydował się na sprzedaż wydawcy "Wall Street Journal", ponieważ traktuje ten dziennik jako swoje medialne "trofeum". (PAP)

fit/ ap/