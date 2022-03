Reklama

"To prawdopodobnie najważniejszy i najdłużej oczekiwany tweet, jaki kiedykolwiek napisałem" - przekazał Muffett, podając informację o nowej wersji serwisu (https://twitter.com/AlecMuffett/status/1501282223009542151).

Rosja zablokowała dostęp do Facebooka i ograniczyła dostęp do Twittera, chcąc w ten sposób zatrzymać obieg informacji o wojnie na Ukrainie. Obie firmy oświadczyły, że pracują nad przywróceniem dostępu do swoich serwisów dla osób przebywających w Rosji - podała AP.

Użytkownicy mogą połączyć się z nową wersją Twittera po zainstalowaniu przeglądarki Tor, która pozwala na dostęp do stron w tzw. dark webie (ciemnej sieci). Chociaż termin "dark web" kojarzy się z nielegalnymi witrynami, jest on również często używany przez osoby, które chcą zachować anonimowość ze względu na swoje bezpieczeństwo, a także uzyskać dostęp do witryn ocenzurowanych przez represyjne rządy.

Facebook i portal BBC także mają wersje dostępne przez przeglądarkę Tor. Prace nad tą nową wersją Twittera rozpoczęto jeszcze przed rosyjską inwazją na Ukrainę. (PAP)