To właśnie zastrzeżenia regulatora wobec nadawcy z Wiertniczej dały asumpt do regulacji znanej jako lex TVN. Chodzi o to, że obecna ustawa o rtv limituje do 49 proc. udział kapitału zagranicznego w podmiotach uprawnionych do polskich koncesji radiowych i telewizyjnych, ale zwalnia z tego ograniczenia nadawców z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Taką firmą jest Polish Television Holding z Holandii, za pośrednictwem której amerykański koncern Discovery kontroluje TVN.