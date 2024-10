Planujesz większą wypłatę gotówki z banku lub chcesz skorzystać z pożyczki? Jeśli masz zastrzeżony numer PESEL, musisz pamiętać o kilku kluczowych krokach, które umożliwią ci realizację tych operacji. Ministerstwo Cyfryzacji wydało w tej sprawie pilny komunikat.

Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o ważnych zmianach związanych z wypłatą gotówki w przypadku zastrzeżenia numeru PESEL. Dla wielu Polaków to kluczowa informacja: zastrzegając swój PESEL, trzeba pamiętać, że wypłata większych kwot pieniędzy w banku, tj. powyżej trzykrotności minimalnego wynagrodzenia (obecnie 12 900 zł), wymaga cofnięcia zastrzeżenia. Co więcej, po takiej operacji konieczne jest odczekanie 12 godzin, zanim bank zrealizuje wypłatę. Przy mniejszych kwotach ograniczenia nie obowiązują, ale zasady ochrony danych osobowych nabierają coraz większego znaczenia.

Zastrzeżenie numeru PESEL. Nowe przepisy

Od 1 czerwca 2024 roku wprowadzono zmiany prawne, które mają na celu lepszą ochronę tożsamości i danych osobowych obywateli. Zgodnie z przepisami, instytucje finansowe, takie jak banki czy firmy pożyczkowe, mają obowiązek sprawdzić, czy numer PESEL klienta jest zastrzeżony przed zawarciem umowy kredytowej lub udzieleniem pożyczki. Warto zwrócić uwagę, że obowiązek ten dotyczy także innych podmiotów:

operatorów telekomunikacyjnych, którzy muszą sprawdzić PESEL przed podpisaniem umowy,

notariuszy, którzy weryfikują status PESEL przy czynnościach notarialnych, np. sprzedaży nieruchomości.

Te regulacje wprowadzono w celu zwiększenia bezpieczeństwa, co minimalizuje ryzyko kradzieży tożsamości oraz wyłudzeń kredytowych. Usługa zastrzegania numeru PESEL ma być z założenia narzędziem, które pozwala obywatelom aktywnie zarządzać swoim bezpieczeństwem finansowym.

Jak działa usługa Zastrzeż PESEL?

Dzięki nowej funkcji w aplikacji mObywatel 2.0 użytkownicy mogą w łatwy sposób zastrzec swój numer PESEL lub cofnąć to zastrzeżenie, korzystając z dwóch opcji:

Bezterminowe cofnięcie zastrzeżenia : Po tej operacji PESEL przestaje być chroniony do momentu, kiedy użytkownik ponownie zdecyduje się go zastrzec.

: Po tej operacji PESEL przestaje być chroniony do momentu, kiedy użytkownik ponownie zdecyduje się go zastrzec. Czasowe cofnięcie zastrzeżenia: Aplikacja pozwala ustalić konkretny dzień i godzinę, kiedy numer PESEL zostanie automatycznie ponownie zastrzeżony. Ta opcja jest wygodna, ponieważ nie wymaga ponownej manualnej aktywacji ochrony danych.

Zarządzanie statusem numeru PESEL w aplikacji jest intuicyjne, a zmiany wprowadzane są natychmiastowo, nawet w dni wolne od pracy. To rozwiązanie daje użytkownikom większą kontrolę nad tym, kiedy ich dane są dostępne dla instytucji.

Kiedy trzeba cofnąć zastrzeżenie PESEL-u?

Pomimo że zastrzeżenie numeru PESEL zapewnia ochronę, istnieją sytuacje, w których konieczne jest cofnięcie tego statusu, aby móc wykonać pewne operacje finansowe. Przykłady takich działań obejmują:

założenie nowego rachunku bankowego (oszczędnościowego lub rozliczeniowego),

zaciągnięcie kredytu lub pożyczki,

dokonanie zakupu na raty, co wiąże się z podpisaniem umowy kredytowej,

podpisanie aktu notarialnego, np. przy sprzedaży lub zakupie nieruchomości,

otrzymanie nowej karty SIM, co ma kluczowe znaczenie w ochronie transakcji bankowych autoryzowanych przez SMS.

Najważniejsze, aby pamiętać, że przy większych operacjach finansowych, takich jak wypłata gotówki w banku w kwocie przekraczającej 12 900 zł, zastrzeżenie numeru PESEL musi zostać cofnięte. Nawet po cofnięciu zastrzeżenia, bank będzie mógł wypłacić pieniądze dopiero po 12 godzinach. Oznacza to, że warto odpowiednio wcześniej zaplanować takie operacje.

Co można robić z zastrzeżonym numerem PESEL?

Zastrzeżenie numeru PESEL nie oznacza całkowitej blokady w codziennych sprawach. Wiele czynności administracyjnych oraz prywatnych można wykonywać bez przeszkód, nawet jeśli numer PESEL jest zastrzeżony. Należy pamiętać, że zastrzeżenie nie wpływa na:

sprawy urzędowe, takie jak zameldowanie, wyrobienie dokumentów (dowód osobisty, paszport),

korzystanie z usług zdrowotnych, w tym wizyty u lekarza, recepty czy pobyt w szpitalu,

uczestnictwo w wyborach,

podróże, np. przekraczanie granic czy zakup biletów na samolot,

korzystanie z profilu zaufanego do załatwiania spraw online,

działania zawodowe, np. podpisywanie umów w pracy.

Dzięki temu można bez obaw o bezpieczeństwo danych osobowych kontynuować codzienne czynności, a w razie potrzeby szybko cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL.

Dlaczego warto zastrzec PESEL? Ministerstwo przypomina

Zastrzeżenie numeru PESEL to ważne narzędzie w ochronie tożsamości przed nadużyciami. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina o korzyściach płynących z tej usługi, szczególnie w kontekście rosnącej liczby przestępstw związanych z wyłudzeniami kredytów. Choć zastrzeżenie PESEL może wprowadzić pewne ograniczenia w operacjach finansowych, to dzięki aplikacji mObywatel użytkownik może w dowolnym momencie zmienić status swojego numeru i dostosować go do swoich potrzeb. Ostatecznie, świadome zarządzanie PESEL pozwala na większe bezpieczeństwo bez rezygnacji z codziennych aktywności.