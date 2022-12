Rodziny mają problemy z wykazaniem, że zużycie prądu przekroczyło u nich 5 MWh w 2021 r., co da im prawo do wyższego świadczenia. Nie zawsze da się to ustalić na podstawie faktur, a przedsiębiorstwa energetyczne nie chcą im wydawać zaświadczeń w tej sprawie

Od tygodnia gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o przyznanie dodatku elektrycznego, jeśli do ogrzewania domu lub mieszkania używają prądu. Jak wynika z informacji uzyskanych przez DGP od gmin, na razie niewiele osób złożyło wnioski w tej sprawie.