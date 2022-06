Zgodnie z komentarzem Związku Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) dotyczącym trendów kredytowych w I kwartale 2022 r., na początku roku wzrosło zainteresowanie kredytami gotówkowymi i firmowymi, natomiast w porównaniu z IV kwartałem 2021 wartość udzielanych kredytów hipotecznych była niższa o 19 proc. "Polacy nie chcąc obniżać standardu życia decydowali się sięgać po zewnętrzne źródła finansowania" - wyjaśnia popularność kredytów gotówkowych ZFPF.

Zauważono, że łączna wartość kredytów gotówkowych udzielonych przy wsparciu ekspertów ZFPF w I kw. 2022 r. roku wyniosła blisko 650 mln zł i była o 38 proc. większa niż w analogicznym okresie 2021 r. (471,43 mln zł).

Według ZFPF najchętniej sięgano po niższe sumy, czyli kredyty poniżej 50 tys. zł. Analitycy ZFPF przewidują, że taka tendencja może utrzymać się w kolejnych kwartałach ze względu na trwającą wojnę w Ukrainie i rosnącą inflację. "To one będą mocno wpływały na zainteresowanie konsumentów krótkoterminowymi, doraźnymi kredytami na niskie kwoty. Poważniejsze zakupy będą odkładane na +spokojniejsze czasy+" - ocenił, cytowany w komentarzu, wiceprezes zarządu ZFPF Dominik Skrzycki.

"Należy dodać, że (wartość kredytów gotówkowych - PAP) wciąż była niższa niż przed pandemią. W tym przypadku wpływ podwyżek stóp procentowych jest mniej odczuwalny, ponieważ kwoty pojedynczych kredytów są dużo niższe niż kredytów hipotecznych. Dodatkowo, w tym przypadku dostępności nie ogranicza rekomendacja KNF, która ich nie dotyczy" - powiedział, cytowany w informacji, prezes ZFPF Adrian Jarosz. Jego zdaniem spadek w segmencie kredytów gotówkowych "będzie niewielki, a być może nawet uda się utrzymać poziom zbliżony do obecnego".

Zgodnie z analizą w I kwartale br. wzrosło też zainteresowanie kredytami dla firm, które pożyczają "jak przed pandemią". W pierwszych trzech miesiącach 2022 r. przedsiębiorstwa pożyczyły 586 mln zł. - to wynik o 18 proc. wyższy niż w analogicznym okresie zeszłego roku i o 15 proc. wyższy kw./kw.

"Wynik na poziomie 586 mln zł jest (...) zbliżony do tych osiąganych przed wybuchem pandemii, co było możliwe m.in. dzięki zniesieniu ograniczeń nałożonych na przedsiębiorców przez rząd" - wskazał Jarosz. W opinii Skrzyckiego taki stan rzeczy ma zapewne związek z poluzowywaniem zasad kredytowania w kontekście firm (zwiększenie dostępnych kwot kredytów, zmniejszenie marż kredytowych), a ich zaostrzaniem w przypadku klientów indywidualnych.

W publikacji zauważono, że jednocześnie spadło zainteresowanie kredytami hipotecznymi w porównaniu z ostatnim kwartałem 2021. "Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez pośredników ZFPF w I kw. 2022 r. była niższa o 19 proc. niż w IV kw. 2021 r. (9 877,98 mld zł vs 12 183,03 mld zł)" - podano w komentarzu. Według specjalistów trend ukształtował cykl podwyżek stóp procentowych oraz wojna w Ukrainie.

Dodano, że wartość udzielanych kredytów hipotecznych co prawda spadła kwartał do kwartału (I kw. 2022 do IV kw. 2021), ale wzrosła w ujęciu rok do roku. Paradoks ma związek z rosnącymi cenami nieruchomości. "Polacy w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. mniej chętnie podchodzili do finansowania kupna mieszkania/budowy domu z pomocą banku, a ci którzy się na to zdecydowali brali wyjątkowo wysokie kredyty … bo i ceny nieruchomości rosły w bardzo szybkim tempie" - przekazał ZFPF.

"To właśnie ten ostatni aspekt spowodował, że porównując sytuację rok do roku (przypomnijmy: w I kw. 2021 r. eksperci ZFPF udzielili kredytów mieszkaniowych o wartości 7 695,01 mld zł) widoczny jest wzrost aż o 28 proc. w wartości udzielonych kredytów przez firmy członkowskie Związku" - wyjaśnili eksperci.

Związek Firm Pośrednictwa Finansowego (ZFPF) to organizacja reprezentująca polski rynek firm pośrednictwa finansowego. Związek powstał 19 czerwca 2008r. Wśród jego członków znajdują się największe firmy pośrednictwa finansowego. (PAP)

Autorka: Ewa Nehring