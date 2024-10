Z początkiem 2025 r. odbiorcy energii elektrycznej ponownie odczują podwyżki cen prądu. Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że od 1 stycznia na rachunkach gospodarstw domowych pojawi się opłata mocowa, wynosząca średnio 11,44 zł netto miesięcznie. Opłata dotknie większość gospodarstw domowych zużywających rocznie od 1200 kWh do 2800 kWh.

Opłata mocowa, wprowadzona po raz pierwszy w 2021 roku, ma na celu finansowanie stabilności systemu energetycznego i bezpieczeństwa dostaw energii. Jak wyjaśnia URE, środki z opłaty przeznaczane są na wynagradzanie wytwórców energii za gotowość dostarczania mocy do sieci w kluczowych momentach, co pozwala uniknąć przerw w dostawach prądu.

Wzrost kosztów dla odbiorców przemysłowych i przedsiębiorstw

W przypadku odbiorców komercyjnych z grup taryfowych G i C1, którzy zamawiają do 16 kW mocy, stawka opłaty mocowej wzrośnie o 80 groszy na miesiąc. Odbiorcy nieryczałtowi – głównie przemysł oraz duże firmy – zapłacą opłatę uzależnioną od ilości pobranej energii w wybranych godzinach doby, szczególnie w szczycie zapotrzebowania (w dni robocze między 7:00 a 21:59). W 2025 roku stawka ta wyniesie 0,1412 zł/kWh, co oznacza wzrost o 0,015 zł/kWh w porównaniu do 2024 roku.

Dlaczego wraca opłata mocowa?

Powrót opłaty mocowej wynika z rosnących kosztów związanych z funkcjonowaniem rynku mocy oraz koniecznością zapewnienia stabilności dostaw energii. W 2024 roku koszty rynku mocy wyniosły blisko 6,1 miliarda złotych, a zakontraktowane obowiązki mocowe na 2025 rok wzrosły do 6,4 miliarda złotych.

Regulator przypomina, że opłata mocowa będzie pobierana do 2047 roku, a od 2028 roku jej wysokość będzie uzależniona od profilu zużycia energii przez wszystkich odbiorców, w tym gospodarstwa domowe. Celem tego rozwiązania jest promowanie bardziej świadomego i stabilnego poboru energii, co ma wpłynąć na bezpieczeństwo dostaw oraz lepsze bilansowanie zapotrzebowania.