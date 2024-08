Od 1 lipca 2029 roku gospodarstwa domowe w Polsce będą musiały pożegnać się z częścią tradycyjnych paliw węglowych. Rząd planuje wprowadzenie zakazu sprzedaży niektórych sortymentów węgla, co ma na celu poprawę jakości powietrza oraz przeciwdziałanie zjawisku greenwashingu, czyli wprowadzaniu konsumentów w błąd poprzez sugerowanie ekologicznego charakteru paliw.

Nowe regulacje w sprzedaży węgla

Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) przygotowało projekt rozporządzenia dotyczący wymagań jakościowych dla paliw stałych, który opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Nowe przepisy zakładają wprowadzenie stopniowych zmian w jakości i nazewnictwie sprzedawanego węgla, aby dostosować rynek do nowych norm środowiskowych.

Od 2029 roku zakazane będzie wprowadzanie do obrotu węgla kostka, węgla orzech, węgla groszek i węgla miał w ich obecnej formie. Sprzedaż tych paliw będzie dozwolona tylko w przypadku, gdy spełnią one określone wymagania jakościowe i będą przeznaczone dla klasowych urządzeń grzewczych zgodnych z normą PN-EN 303-5.

Stopniowe zaostrzenie norm jakościowych

Projekt rozporządzenia przewiduje, że do 30 czerwca 2029 roku będą obowiązywać zmodyfikowane nazwy dla poszczególnych sortymentów węgla. Na przykład zamiast dotychczasowych nazw "kęsy", "kostka I", czy "ekogroszek", stosowane będą ujednolicone nazwy: "węgiel kostka", "węgiel orzech" oraz "węgiel groszek". Podobne zmiany będą dotyczyć innych sortymentów, takich jak "węgiel miał", który zastąpi "ekomiał" czy "miał plus".

Dodatkowo, nowe przepisy przewidują stopniowe obniżanie zawartości siarki i wilgoci w węglu, co ma na celu zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. To działanie ma nie tylko wpłynąć na poprawę jakości powietrza, ale także dać producentom i użytkownikom czas na dostosowanie się do nowych wymagań.

Koniec epoki węgla brunatnego

Warto przypomnieć, że już wcześniej, od 1 czerwca 2020 roku, wprowadzono zakaz sprzedaży węgla brunatnego do celów grzewczych dla gospodarstw domowych. Kolejnym krokiem w tej polityce będzie zakaz sprzedaży paliw stałych otrzymywanych z przeróbki termicznej węgla brunatnego, który wejdzie w życie 1 lipca 2025 roku. Normy jakościowe dla tego typu paliw będą obowiązywać tylko do końca czerwca 2025 roku.

Realizacja zobowiązań unijnych

Wprowadzenie nowych regulacji jest częścią realizacji zobowiązań wynikających z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Projekt zakłada, że nowe przepisy mają wejść w życie już po trzech dniach od ich ogłoszenia, co podkreśla wagę zmian. Jak czytamy w uzasadnieniu, wszystkie kroki mają na celu dostosowanie polskiego rynku paliw do unijnych wymagań środowiskowych oraz poprawę jakości powietrza w Polsce.