W ramach Programu Polskiej Energetyki Jądrowej spółka Polskie Elektrownie Jądrowe, jako inwestor i przyszły operator ubiega się o decyzję środowiskową dla lokalizacji Lubiatowo-Kopalino na Pomorzu nad Bałtykiem. Badania tego miejsca, oraz alternatywnej lokalizacji Żarnowiec trwały formalnie od 2013 r., a w praktyce od 2017 r., i pozwoliły na sporządzenie raportów środowiskowych dla obu tych miejsc i skierowania w marcu 2022 r. wniosku o decyzję środowiskową dla Lubiatowa-Kopalina, dla trzech reaktorów AP-1000 firmy Westinghouse. Spółka PEJ ma nadzieję ją uzyskać w bieżącym roku.

To jedyna lokalizacja w Polsce, dla której trwają prace nad decyzją środowiskową. Do złożenia wniosku o nią wymagany był raport o oddziaływaniu na środowisko, w którym analizom poddano dwa warianty lokalizacji: Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo oraz Żarnowiec na terenie gmin Krokowa i Gniewino. Oba były wskazane i wymienione już w 2014 r. i zostały przeanalizowane w ramach podwariantów technicznych dotyczących sposobu chłodzenia elektrowni, czyli w otwartym obiegu chłodzenia wodą morską oraz z wykorzystaniem chłodni kominowych wykorzystujących wodę morską lub w wersji odsolonej. Raport musiał wypełniać postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który w 2016 roku określił zakres raportu co do wariantów lokalizacyjnych, ich podwariantów technicznych, infrastruktury towarzyszącej. Wraz z raportem środowiskowym PEJ złożyło też dokumentację na potrzeby przeprowadzenia transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Listę 28 potencjalnych lokalizacji sformułowało w 2010 r. ówczesne Ministerstwo Gospodarki. Lista, zgodnie z wytycznymi Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej dla krajów wdrażających program budowy elektrowni jądrowych została poddana ocenie. Dokonała jej firma "Energoprojekt-Warszawa" przy udziale m.in. Głównego Instytutu Górnictwa, Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej czy IMGW. Ostateczna ocena zawierała 27 pozycji, ponieważ dokładnego położenia jednej lokalizacji nie wskazano. Znalazł się na niej Żarnowiec, jako miejsce nieukończonej budowy pierwszej elektrowni z programu jądrowego z lat 80., Warta-Klempicz jako miejsce pod drugą, oraz osiem lokalizacji rezerwowych z lat 80. Dokument rekomendował przeprowadzenie szczegółowych badań lokalizacyjnych w Żarnowcu, oraz w trzech innych miejscach: w Klempiczu, nad jeziorem Kopań, oraz w Nowym Mieście koło Płońska na Mazowszu.

Późniejsza Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Polskiej Energetyki Jądrowej wskazywała cztery lokalizacje zalecane: Żarnowiec, Kopań koło Darłowa, Klempicz i Nowe Miasto koło Płońska. Jako lokalizacje rezerwowe wskazano Lubiatowo-Kopalino i Choczewo nad Bałtykiem.

Na liście propozycji lokalizacji znalazły się nadmorskie Gąski, osiem miejsc koło Szczecina, w tym pięć nad Odrą, Tczew, Chełmno, Nieszawa, Karolewo, Kozienice, Chotcza, Gościeradów i Połaniec nad Wisłą, Małkinia i Wyszków nad Bugiem, Bełchatów oraz Pątnów. w tej ostatniej lokalizacji budowę elektrowni planuje ZE PAK, PGE i KHNP. Z kolei według rządu, jeszcze w tym roku pojawi się krótka lista trzech lokalizacji dla drugiej elektrowni w ramach PPEJ.

Z kolei prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiedział, że w kwietniu 2023 r. poda 25 lokalizacji, gdzie powstanie ok. 79 reaktorów BWRX-300, które Orlen planuje budować wspólnie z Synthosem. Plany Budowy baterii reaktorów SMR VOYGR firmy NuScale, ale lokalizacja jest jeszcze nieznana. Z kolei firma Last Energy podpisała listy intencyjne ws. budowy elektrowni składających się z 10 małych reaktorów jądrowych o łącznej mocy 200 MW każda w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej.(PAP)

