Oprócz PGG w programie preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w gminach biorą udział spółki PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie i Lubelski Węgiel Bogdanka.

„Polska Grupa Górnicza, jako podmiot wyznaczony do sprzedaży samorządom węgla na preferencyjnych warunkach dla gospodarstw domowych, rozpoczęła proces zawierania umów z gminami. Do tej pory 209 gmin zawarło umowę drogą elektroniczną” – poinformował rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

„Dla samorządów, które tego do tej pory tego nie uczyniły, spółka umożliwiła podpisywanie osobiste stosownych umów, które odbędzie się w poniedziałek 21 listopada w siedzibach urzędów wojewódzkich w Katowicach, Wrocławiu, Warszawie, Opolu, Krakowie, Rzeszowie, Łodzi, Kielcach i Lublinie” – dodał Głogowski.

Jak zapewnił, realizacja dostaw węgla dla mieszkańców będzie możliwa natychmiast po podpisaniu umowy i przekazaniu zamówień na węgiel, przy czym każda gmina dostosowując zapotrzebowanie do bieżących potrzeb mieszkańców, ma możliwość zmiany ilości i sortymentu węgla.

W ub. tygodniu PGG przekazała, że w związku z przystąpieniem do programu preferencyjnej sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych w gminach do odwołania wstrzymała sprzedaż węgla opałowego luzem w swoim sklepie internetowym.

W e-sklepie dostępny jest tylko węgiel paczkowany oraz miały węglowe. Od wtorku 15 listopada zmieniły się też godziny sesji zakupowych: do tego czasu węgiel opałowy (luzem oraz konfekcjonowany) oferowany był klientom sklepu internetowego PGG podczas popołudniowych sesji we wtorki i czwartki, a w pozostałe dni robocze można było kupić miały węglowe.

Od 15 listopada sesje są codziennie w godzinach 16-17, ale tylko z węglem konfekcjonowanym (którego jest niewielka ilość) oraz z miałem, który praktycznie jest dostępny w ciągłej sprzedaży.

Przedstawiciele PGG zapewnili, że spółka nie planuje likwidacji sklepu internetowego. Od początku tego roku za jego pośrednictwem sprzedano blisko 1,4 mln ton węgla dla ok. 460 tys. klientów. Podczas każdej sesji zakupowej sprzedawano średnio ok. 40 tys. ton węgla, nie wystarczało to jednak do zaspokojenia popytu - w jednej chwili zakupu w e-sklepie usiłowało dokonać nawet 140 tys. klientów.

Początkowo węgiel sprzedawany w sklepie internetowym można było odbierać tylko bezpośrednio w kopalniach. W ostatnich miesiącach PGG zbudowała w całym kraju sieć kwalifikowanych dostawców węgla, za pośrednictwem których opał był dostarczany nabywcom.(PAP)

