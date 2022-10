Rząd przychylił się do części postulatów strony samorządowej i włączył obiekty sportowe, w tym baseny, do katalogu podmiotów uprawnionych do stosowania mechanizmu ceny maksymalnej za energię elektryczną. Najważniejsze jednak – jak podkreślają samorządowcy – jest to, że stawka 785 zł za 1 MWh będzie odnosiła się do całkowitego zużycia energii, a nie pewnej jej części określonej procentowo, jak pierwotnie proponowano.

Projekt ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (skierowany do I czytania w Sejmie) zakłada wprowadzenie dwóch stawek maksymalnych za 1 MWh prądu. Jest to 693 zł dla gospodarstw domowych i 785 zł m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego oraz sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku gospodarstw domowych stawka maksymalna będzie stosowana po przekroczeniu limitu 2 MWh rocznego zużycia, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej podpisanej przez prezydenta w ostatni czwartek. W przypadku gospodarstw, w których są osoby z niepełnosprawnością, limit ten wynosi 2,6 MWh, a dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny oraz rolników – 3 MWh. Autor projektu – resort klimatu i środowiska – informował w założeniach do niego, że obowiązek stosowania cen maksymalnych od 1 grudnia br. do końca przyszłego roku będzie odnosił się jedynie do poziomu stanowiącego równowartość nie więcej niż 90 proc. zużycia energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Podczas rozmów ze stroną rządową przedstawiciele samorządów wynegocjowali, aby ceny nie wyższe niż maksymalne zostały zapewnione na całe zużycie prądu w 2023 r. przez podmioty uprawnione.