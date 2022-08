Dodatek węglowy to specjalne, jednorazowe świadczenie w wysokości 3 tys. zł przyznawane na podstawie przepisów ustawy z 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. poz. 1692). Zgodnie z nimi wsparcie przysługuje gospodarstwom domowym, których główne źródło ogrzewania stanowi m.in. kocioł na paliwo stałe, kominek lub piec kaflowy, zasilane węglem, brykietem lub pelletem zawierających 85 proc. węgla kamiennego. Dodatek jest niezależny od dochodów osiąganych przez członków rodziny, a podstawowym warunkiem jego uzyskania jest to, aby wspomniane źródło ogrzewania było wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Co istotne, chociaż ustawa o dodatku węglowym weszła w życie 12 sierpnia, to rozporządzenie określające wzór wniosku, który trzeba w tym celu złożyć, zostało ogłoszone dopiero 16 sierpnia i zaczęło obowiązywać od następnego dnia. Mimo to niektóre osoby nie czekały na przepisy wykonawcze i zrobiły to, korzystając z druku, który był załączony do projektu rozporządzenia. Urzędnicy starali się je przekonywać, aby wstrzymali się chwilę, ale formalnie nie mieli podstaw do odmowy przyjęcia wniosku. Tyle że, jak się spodziewano, ostateczna wersja druku, która znalazła się w opublikowanym rozporządzeniu, została zmodyfikowana w porównaniu do tej pierwotnej.

Zapewnia przy tym, że będą one rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, chociaż to spore wyzwanie. Zwłaszcza biorąc pod uwagę ich liczbę oraz to, że w tym samym czasie są przyjmowane wnioski o zasiłki na dzieci i świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Co więcej, rząd pracuje właśnie nad kolejnymi rozwiązaniami pomocowymi skierowanymi do rodzin, które ogrzewają swoje domy innym niż węgiel opałem (gazem, olejem, biomasą), które we wrześniu mają trafić do Sejmu. Wtedy też z wnioskami o dodatek będą zgłaszać się kolejne grupy mieszkańców. Urzędnicy będą więc starali się jak najszybciej załatwić sprawy dotyczące dodatku węglowego, tak aby nie doszło do ich kumulacji.