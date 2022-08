Dla wielu Węgrów zaskoczeniem było podanie nowych cen gazu ziemnego. Od jesieni, czyli od podpisania nowej, 15-letniej umowy z Gazpromem, byli zapewniani, że Budapeszt kupuje gaz za jedną piątą ceny rynkowej. Potwierdzali to na konferencji 1 lutego Władimir Putin i Viktor Orbán. O tym, że to nieprawda, informował w swoich raportach Centralny Urząd Statystyczny, bo w rzeczywistości stawki były znacznie wyższe. Nie stało się to przedmiotem szerszej debaty, ale i bez tego rosnąca inflacja przekłada się na nastroje. Według sondaży przygotowanych przez sympatyzujące z rządem ośrodki wszystko jest w porządku. W zeszłym tygodniu ukazało się jednak badanie Publicus dla dziennika „Népszava”, z którego wynika, że poparcie dla Fidesz-KDNP zmalało o 12 pkt proc. do 24 proc. Poparcie opozycji pozostało niezmienne na poziomie 23 proc., ale skokowo wzrósł odsetek niezdecydowanych (o 14 pkt do poziomu 46 proc.). Z sondażu jasno wynika, że Węgrzy w coraz większym stopniu odczuwają skutki inflacji. W lipcu przyznawało to 44 proc. ankietowanych wobec 33 proc. w czerwcu. W konsekwencji zmian zasad dopłacania do energii można się zaś spodziewać dalszego wzrostu tego wskaźnika.