Rzecznik rządu był pytany w czwartek w Sejmie o kwestię przywrócenia dostaw gazu do niektórych gmin. Müller podkreślił, że brak dostaw wynika to nie z faktu, że Rosja zakręciła kurek z gazem, ale z objęciem w ramach listy sankcyjnej firm, które są powiązane z Rosją lub podmiotami wspierającymi działalność wojenną Rosji.

"Dzisiaj odbyło się kolejne spotkanie w sprawie pomocy tym wszystkim miejscowościom, w których są problemy dotyczące gazu. MSWiA, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym kieruje wniosek do premiera o wydanie specjalnej dyspozycji do PSG oraz PGNiG-u i te dwie spółki zajmą się niezwłocznym dostarczeniem gazu do tych miejscowości, poprzez przejęcie w ramach ustawy o zarządzaniu kryzysowym infrastruktury, która do tego służy" - powiedział.

"W związku z tym dzisiaj to polecenie zostanie wydane i w tym tygodniu ta sprawa zostanie naprawiona; udzielona zostanie odpowiednia pomoc" - dodał Müller.

Novatek wstrzymał gaz do kilkunastu gmin

Firma Novatek Green Energy sp. z o.o, która została objęta polskimi sankcjami wstrzymała dostawy gazu do kilkunastu gmin w kraju.

Szef MSWiA Mariusz Kamiński poinformował we wtorek o opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej MSWiA tzw. listy sankcyjnej. Jej utworzenie umożliwiła specustawa, która 15 kwietnia została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Regulacja wprowadziła m.in. zakaz importu i tranzytu przez Polskę węgla i koksu pochodzącego z Rosji i z Białorusi, a także zamrożenie funduszy i zasobów gospodarczych osób i podmiotów wskazanych na specjalnej liście sankcyjnej.

Wśród 50 podmiotów umieszczonych na liście jest firma Novatek Green Energy Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie - spółka zależna w grupie kapitałowej Novatek, kontrolowanej przez rosyjski koncern OAO Novatek, drugiego największego producenta gazu ziemnego w Rosji. (PAP)

autor: Rafał Białkowski, Grzegorz Bruszewski