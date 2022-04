Obowiązująca od 2016 r. zasada oznacza, że odległość elektrowni wiatrowej od zabudowań mieszkalnych ma wynosić co najmniej 10-krotność wysokości wiatraka. Praktycznie wyeliminowało to stawianie wiatraków na lądzie. Projekt ustawy, która ma ją zliberalizować, trafił właśnie z resortu rozwoju do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.