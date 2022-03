Reklama

"Nie będzie przesadą stwierdzenie, że obecny kryzys energetyczny (...) jest porównywalny w swojej intensywności i brutalności do kryzysu naftowego z roku 1973" - powiedział szef francuskiego resortu finansów podczas otwarcia ministerialnej konferencji poświęconej niezależności energetycznej w związku z napaścią Rosji na Ukrainę.

Drugi wielki plan pomocy publicznej, podobny do tego z okresu kryzysu pandemicznego Covid-19, jedynie zwiększy wzrost cen - ocenił Le Maire.

W 1973 miał miejsce największy w historii XX wieku kryzys paliwowy, którego początek dała napaść koalicji Egiptu i Syrii na Izrael - wojna Jom Kipur. Państwa arabskie eksportujące ropę naftową wstrzymały jej dostawy do krajów, które poparły Izrael, czyli m.in do USA, Wielkiej Brytanii i Holandii. W skutek tych wydarzeń OPEC (Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową) znacznie podniosła ceny ropy z ok. 5 USD za baryłkę (ok. 159 l) do prawie 12 USD. (PAP)