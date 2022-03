Reklama

Nowa spółka ma się nazywać Orlen Synthos Green Energy. Według UOKiK utworzenie nowego podmiotu nie ograniczy konkurencji. "Nasze postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Co więcej, przyczyni się do zwiększenia niezależności energetycznej Polski. Dlatego wydałem zgodę na tę transakcje" – oświadczył Prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie Urzędu.

Jak poinformował PKN Orlen, do zarządu będzie rekomendował doradcę zarządu spółki Orlen Unipetrol Dawida Jackiewicza. "Pozytywna decyzja UOKiK umożliwia przyspieszenie realizacji inwestycji w mikro i małe reaktory jądrowe. Dzisiaj najlepiej widzimy jak istotne jest uzupełnienie miksu energetycznego o stabilne źródła wytwarzania energii. Mamy pewność, że idziemy we właściwym kierunku, bo nasza inwestycja jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski i dynamiki wzrostu krajowej gospodarki" - oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki.

W grudniu 2021 r. PKN Orlen i Synthos Green Energy - spółka córka koncernu Synthos - spółka współpracująca w ramach partnerstwa strategicznego z GE Hitachi Nuclear Energy, podpisały umowę inwestycyjną, mającą na celu powołanie podmiotu celowego joint venture do rozwoju w Polsce technologii jądrowej i budowy małych oraz mikro reaktorów atomowych. Do jej utworzenia potrzebna była zgoda urzędu antymonopolowego, którą Prezes UOKiK wydał w poniedziałek.

Zgodnia z umową, PKN Orlen i Synthos Green Energy będą miały po 50 proc. udziałów w spółce joint venture i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników, co oznacza wspólną i równoprawną kontrolę nad przedsięwzięciem.

Jak wyjaśniał wtedy prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, celami spółki Orlen Synthos Green Energy będą m.in. wdrażanie technologii małych reaktorów jądrowych, pozyskanie technologii reaktorów trzeciej i czwartej generacji, szczególnie reaktora BWRX-300 GE Hitachi Nuclear Energy i realizowanie procesu inwestycyjnego, przy czym głównym zadaniem będzie produkcja energii elektrycznej i ciepła do celów własnych, komercyjnych i komunalnych.

Z kolei właściciel Grupy Synthos Michał Sołowow podkreślał, że reaktor BWRX-300 „jest ewolucyjnym rozwiązaniem opracowanym przez legitymującą się ogromnym doświadczeniem w tym obszarze amerykańską grupę GE, która działa w Polsce od 30 lat i posiada tu rozbudowany łańcuch dostaw, na który składa się ponad 3 tys. firm”.(PAP)