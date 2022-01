To oznacza, że osoby, które dopełnią formalności do 31 stycznia, będą miały przyznane świadczenie w dwóch ratach i pierwsza z nich trafi do nich do końca marca. Te, które zrobią to w lutym i marcu, otrzymają zaś od razu całą kwotę dodatku. Powstaje natomiast pytanie, jak powinno być wypłacone świadczenie w odniesieniu do wniosków składanych od 1 kwietnia do 31 października (jest to data graniczna, po jej upłynięciu będą one zostawiane bez rozpatrzenia). Zdaniem niektórych gmin należy przekazać jednorazowo całą kwotę w stosunku do wszystkich wniosków trafiających do nich w tym przedziale czasowym. Z kolei inne stoją na stanowisku, że prawidłowe jest wypłacenie dodatku w dwóch częściach przy wnios kach wpływających od 1 kwietnia do 1 października oraz w całości od 2 do 31 października (a więc w czasie, kiedy będzie to później niż na dwa miesiące przed upływem 2 grudnia br.).