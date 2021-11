Apel w tej sprawie wystosowało do senatorów Stowarzyszenie Branży Fotowoltaicznej – Polska PV. Wskazuje w nim, że uchwalona w ekspresowym tempie nowelizacja „wprowadza wiele niekorzystnych zmian dla obywateli – przyszłych prosumentów, a także dla polskich mikro- i małych firm , zatrzymując rozwój instalacji fotowoltaicznych w bardzo krótkim okresie (do 1 kwietnia 2022 r.)”. Stowarzyszenie podkreśla, że „wprowadzenie w ciągu dwóch dni ustawy w znaczny sposób zmieniającej otoczenie biznesowe narusza fundamentalną zasadę zaufania obywateli do państwa”. Będzie to olbrzymi problem dla obywateli, samorządów oraz branży fotowoltaicznej – przekonuje Polska PV.