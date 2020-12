Złoże Gråsel zlokalizowane jest w ramach tej samej jednostki koncesyjnej co eksploatowane już przez PGNiG Upstream Norway (PUN) złoża Skarv i Ærfugl. Zawiera przede wszystkim ropę naftową, a jego zasobność oszacowano na 13 mln baryłek ekwiwalentu ropy. Pierwsza ropa z Gråsel powinna popłynąć już w czwartym kwartale 2021 r., w tym samym okresie, w którym zakładany jest start produkcji gazu z drugiej fazy zagospodarowania złoża Ærfugl, poinformowano.



­­­"Naszym niezmiennym priorytetem na Norweskim Szelfie Kontynentalnym pozostaje gaz ziemny, który po uruchomieniu gazociągu Baltic Pipe będziemy mogli przesyłać do Polski. Jesteśmy jednak zainteresowani również wydobyciem ropy naftowej, zwłaszcza gdy, tak jak w przypadku złoża Gråsel, jej produkcja cechuje się wyjątkowo atrakcyjną rentownością" -powiedział prezes PGNiG Paweł Majewski, cytowany w komunikacie.



Zaznaczył, że eksploatacja Gråsel pozwoli osiągnąć tzw. break-even już przy cenie 15 dol. za baryłkę, a więc znacznie poniżej aktualnych notowań tego surowca. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu znajdującej się w pobliżu infrastruktury wydobywczej, między innymi pływającej jednostki produkcyjno-magazynującej FPSO Skarv, co istotnie zmniejszy koszty zagospodarowania złoża, a dodatkowo pozytywnie wpłynie na ekonomikę pracy FPSO Skarv.



Wysoka rentowność produkcji ze złóż w tym regionie powoduje, że jest on jednym z głównych obszarów aktywności PUN. W tym roku norweska spółka PGNiG rozpoczęła produkcję z czterech odwiertów na złożu gazowym Ærfugl, które również zostały podłączone do FPSO Skarv. W listopadzie PUN poinformowało o odkryciu złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na prospekcie Alve Nord East, w pobliżu złoża Skarv. Trwają analizy, które zdecydują o ewentualnym zagospodarowaniu tego odkrycia. Samo Skarv jest największym aktywem produkcyjnym PUN na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Eksploatacja gazu ziemnego i ropy naftowej ze złoża odbywa się obecnie za pomocą 16 otworów, wynika także z materiału.



PGNiG Upstream Norway szacuje, że m.in. dzięki zagospodarowaniu kolejnych złóż, przypadająca na spółkę produkcja gazu ziemnego sięgnie w 2021 roku 0,94 mld m3.



PUN posiada 11,92 % udziałów w złożu Gråsel. Operatorem jest Aker BP, a pozostałymi udziałowcami Equinor i Wintershall DEA.



Obecnie norweska spółka PGNiG dysponuje udziałami w 32 koncesjach, przy czym objęcie udziałów w czterech czeka jeszcze na zgodę norweskiej administracji naftowej. Spółka prowadzi wydobycie gazu ziemnego i ropy naftowej z siedmiu złóż a po otrzymaniu wspomnianej zgody, liczba ta wzrośnie do dziewięciu. Ponadto, PUN prowadzi prace analityczne i inwestycyjne na kolejnych pięciu odkrytych złożach, podsumowano.



PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 42,02 mld zł w 2019 r.