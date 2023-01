6 zmian dla seniorów w 2023 roku: Wyższe progi dochodowe, podatki po nowemu i rekordowa waloryzacja

1/6 W 2023 roku waloryzacja rent i emerytur wyniesie najprawdopodobniej 14,8 proc. - tak wynika z ostatnich zapowiedzi minister rodziny i polityki społecznej Marleny Maląg. Waloryzacja tych świadczeń zależy od wskaźnika inflacji w poprzednim roku. GUS opublikuje go niebawem. Waloryzacja emerytur, jak zapowiedziała minister, będzie miała charakter kwotowo-procentowy, czyli na pewno emeryci i renciści przy całkowitej niezdolności do pracy będą mieli zwaloryzowane świadczenia o co najmniej 250 zł. Oznacza to, że minimalna emerytura od 1 marca 2023 roku powinna wynosić co najmniej 1588 zł brutto.