Rząd rozpoczął prace nad poprawą sytuacji mieszkaniowej m.in. funkcjonariuszy Policji. Zmiana przepisów ma na celu zwiększenie motywacji do służby. Jak czytamy na stronie NSZZ Policjantów, dzięki świadczeniu mieszkaniowemu, podobnie jak w wojsku, mundurowi uzyskają wsparcie, które pomoże im lepiej godzić służbę z życiem rodzinnym.

Comiesięczne dofinansowania do mieszkania. Kto będzie mógł je otrzymać?

20 sierpnia 2025 r. wpłynął do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad zakwaterowania. Których profesji dotyczą projektowane przepisy? Poprawa sytuacji mieszkaniowej poprzez ustalenie świadczenia mieszkaniowego jest kierowana do następujących grup zawodowych:

Funkcjonariuszy Policji;

Straży Granicznej;

Państwowej Straży Pożarnej;

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

Agencji Wywiadu;

Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

Służby Wywiadu Wojskowego;

Służby Ochrony Państwa.

Jak czytamy w uzasadnieniu ustawy, poprawa niektórych warunków pełnienia służby ma na celu wprowadzenie rozwiązań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy w zakresie poprawy zabezpieczenia ich potrzeb mieszkaniowych, wzorowanych na rozwiązaniach obowiązujących w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Świadczenie mieszkaniowe. Jaki jest cel zmiany przepisów?

Cele zmian przepisów mieszkaniowych poprzez poprawę warunków finansowych oraz mieszkaniowych dla funkcjonariuszy to:

stworzenie atrakcyjnej zachęty do wstępowania do służby;

atrakcyjnej motywacja do dalszego pozostawania w służbie;

dalszego w służbie; motywacja do wykonywania obowiązków służbowych na najwyższym poziomie , co jest szczególnie istotne w aktualnej sytuacji geopolitycznej (kryzysu migracyjnego, w tym na granicy z Białorusią, jak również wojny w Ukrainie oraz obowiązujących w Polsce podwyższonych stopni alarmowych);

, co jest szczególnie istotne w aktualnej sytuacji geopolitycznej (kryzysu migracyjnego, w tym na granicy z Białorusią, jak również wojny w Ukrainie oraz obowiązujących w Polsce podwyższonych stopni alarmowych); przyczynienie się do pozyskania większej liczby kandydatów do służby w Policji, Straży Granicznej (SG), Państwowej Straży Pożarnej (PSP), Służbie Ochrony Państwa (SOP), Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Agencji Wywiadu (AW), Służbie Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) i Służbie Wywiadu Wojskowego (SWW).

Dopłata do mieszkań. Komu będzie przysługiwała?

Nowe przepisy mają wprowadzić w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego i Służbie Wywiadu Wojskowego nowe rozwiązania w postaci prawa do zakwaterowania. Będą wzorowane na rozwiązaniach obowiązujących w resorcie obrony narodowej.

Zgodnie z projektowanymi przepisami prawo do zakwaterowania będzie przysługiwać następującym grupom zawodowym:

policjantom mianowanym na okres służby przygotowawczej i na stałe;

funkcjonariuszom Straży Granicznej w służbie przygotowawczej lub stałej;

strażakom mianowanym na okres służby przygotowawczej i na stałe;

funkcjonariuszom SKW i SWW w służbie przygotowawczej lub stałej – od dnia przyjęcia do służby do dnia zwolnienia ze służby w formacji;

funkcjonariuszom Służby Ochrony Państwa mianowanym na okres służby przygotowawczej i na stałe od dnia przyjęcia do służby do dnia zwolnienia ze służby;

funkcjonariuszom ABW i AW w służbie przygotowawczej lub stałej.

Zakwaterowanie będzie przysługiwało w jednej z czterech dostępnych form:

1. przydziału lokalu mieszkalnego;

2. przydziału kwatery tymczasowej;

3. skierowania do miejsca w internacie lub kwaterze internatowej (nie dotyczy SOP);

4. przyznania świadczenia mieszkaniowego.

Prawo do zakwaterowania w formach, o którym mowa w pkt 1 – 3, realizowane będzie w miejscowości, w której pełnią służbę albo, na ich wniosek, w innej miejscowości. W przypadku braku możliwości przyznania funkcjonariuszowi lokalu mieszkalnego albo kwatery tymczasowej, otrzymają oni świadczenie mieszkaniowe. Zmiany przepisów mają na celu uproszczenie procedur, zmniejszenie liczby wniosków oraz odciążenie komórek właściwych w sprawach zakwaterowania funkcjonariuszy.

Funkcjonariuszowi, który ponosi koszty zakwaterowania w internacie albo kwaterze internatowej, będzie jednocześnie przysługiwało świadczenie mieszkaniowe. Świadczenie mieszkaniowe będzie przysługiwało także funkcjonariuszowi przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej miejscowości, który ponosi koszty zakwaterowania w kwaterze tymczasowej.

Z kwatery internatowej i miejsca w internacie będą mogli korzystać również pracownicy Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego oraz funkcjonariusze Policji i Straży Granicznej w służbie kontraktowej. Nie będą oni jednak uprawnieni do świadczenia mieszkaniowego ani do innych form realizacji prawa do zakwaterowania, przysługujących funkcjonariuszom w służbie stałej i przygotowawczej.

Świadczenie mieszkaniowe. Skutki finansowe ustawy

Zgodnie z nowymi przepisami zawartymi w projekcie maksymalny limit wydatków Szefa Agencji Wywiadu będących skutkiem finansowym wejścia w życie niniejszej ustawy w poszczególnych latach będzie wynosił:

2025 r. – 14 630 000 zł;

2026 r. – 29 620 000 zł;

2027 r. – 29 620 000 zł;

2028 r. – 29 620 000 zł;

2029 r. – 29 620 000 zł;

2030 r. – 29 620 000 zł;

2031 r. – 29 620 000 zł;

2032 r. – 29 620 000 zł;

2033 r. – 29 620 000 zł;

2034 r. – 29 620 000 zł;

2035 r. – 29 620 000 zł.

Kiedy ustawa może wejść w życie?

9 września 2025 r. zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy dotyczącego wprowadzenia świadczenia mieszkaniowego dla funkcjonariuszy służb mundurowych. 11 września 2025 r. posłowie będą debatować nad sprawozdaniem komisji dotyczącym tego projektu. Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw, jednak z mocą obowiązującą od 1 lipca 2025 r.

Inne projektowane zmiany: Udzielanie urlopów i gratyfikacja urlopowa

Projekt wprowadza także zmiany w sposobie liczenia przerw w pełnieniu służby przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Zmiany dotyczą pracy w warunkach ekspozycji na czynnik wrażliwy i mają umożliwić udzielenie urlopu na wzór rozwiązań funkcjonujących w Policji.

Zaproponowano również zmiany w ustawie z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa. Nowe przepisy mają wprowadzić gratyfikację urlopową dla funkcjonariusza SOP, który w związku z pełnieniem służby nabył w danym roku kalendarzowym prawo do urlopu wypoczynkowego oraz prawo do przejazdu na koszt SOP raz w roku do wybranej miejscowości w kraju i z powrotem dla funkcjonariusza SOP, a także członków jego rodziny.

Co z osobami, które już wcześniej otrzymały pomoc finansową na mieszkanie?

W przypadku funkcjonariuszy, którzy przez wejściem w życie projektowanych przepisów:

otrzymali pomoc finansową na uzyskanie lokalu mieszkalnego,

otrzymali odprawę mieszkaniową lub

otrzymali ekwiwalent pieniężny w zamian za rezygnację z lokalu mieszkalnego z jednostek budżetowych,

wysokość świadczenia mieszkaniowego zostanie odpowiednio pomniejszona w sposób określony przez funkcjonariusza (w przypadku Policji, SG, PSP, ABW, AW, SKW, SWW w postaci zwrotu 50 proc. przyznanej decyzją administracyjną kwoty w ciągu 30 dni od otrzymania rozstrzygnięcia w sprawie lub spłaty co miesiąc 1/60 z 50 proc. wysokości przyznanej pomocy finansowej w okresie kolejnych 60 miesięcy – z możliwością jednorazowej wcześniejszej spłaty.