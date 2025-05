Brak obowiązku zawiadomienia ZUS

Pracodawca zatrudnia pracownika, który do końca lutego 2024 r. był uprawniony do świadczenia przedemerytalnego. Od 1 marca 2024 r. pobiera emeryturę. W marcu 2024 r. wypłacił mu wynagrodzenie za luty 2024 r., które pracodawca musi wykazać w zaświadczeniu o rocznym przychodzie w okresie 2024/2025.

Gdyby natomiast pracownik ten był uprawniony do świadczenia przedemerytalnego do 31 stycznia 2024 r., a w marcu uzyskałby wynagrodzenie za luty, a więc za miesiąc przypadający po ustaniu prawa do świadczenia, to tego wynagrodzenia już nie należałoby wykazywać, ponieważ nie miałoby ono wpływu na świadczenie. Pracodawca w ogóle nie miałby obowiązku zawiadamiania ZUS o przychodach pracownika. ©℗