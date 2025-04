30 kwietnia 2025 roku upływa termin składania wniosków o 800+ na kolejny okres rozliczeniowy. Rodzice, którzy spóźnią się z wnioskiem, będą mieli przerwę w otrzymywaniu świadczenia, ale otrzymają wyrównanie. Po przekroczeniu ostatecznego terminu złożenia wniosku, który przypada na 30 czerwca, rodzice nie otrzymają wyrównania.

Jak złożyć wniosek o 800+?

Świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 800+ przysługuje na każde uczące się dziecko do 18. roku życia, niezależnie od dochodów w rodzinie. Aby otrzymywać świadczenie 800 plus należy co roku składać wniosek. Okres rozliczeniowy trwa od 1 czerwca 2025 roku i potrwa do 31 maja 2026 roku. Zachowanie ciągłości świadczenia na kolejny okres wymaga złożenia wniosku za pośrednictwem:

Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,

aplikacji mobilnej mZUS,

portalu Emp@tia,

bankowości elektronicznej (w wybranych bankach).

Informacja o przyznaniu świadczenia pojawi się na profilu PUE ZUS rodzica lub opiekuna prawnego dziecka. Rodzice, którzy złożą wniosek po 30 kwietnia, otrzymają świadczenie z opóźnieniem, ale z wyrównaniem. Składając wniosek po 30 czerwca rodzice tracą prawo do wyrównania.

800+ - terminy składania wniosków

Jeśli wniosek zostanie złożony do 31 maja 2025 roku, ZUS wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec, w terminie do 31 lipca 2025 roku. Składając wniosek do końca czerwca 2025 r. rodzice otrzymają świadczenie wychowawcze z wyrównaniem do 31 sierpnia 2025 r. Po 30 czerwca 2025 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało bez wyrównania, od miesiąca złożenia wniosku.

Podsumowując, terminy wypłat dla wniosków składanych w późniejszych okresach:

od 1 do 31 maja – wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 lipca,

od 1 do 30 czerwca – wypłata świadczenia z wyrównaniem za czerwiec w terminie do 31 sierpnia,

od 1 do 31 lipca – wypłata świadczenia w terminie do 30 września,