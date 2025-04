Od niedzieli rusza program, dzięki któremu można otrzymać dodatkowe pieniądze na wypoczynek. Cel bonu turystycznego to zwiększenie ruchu turystycznego w województwie podlaskim oraz promocja tego regionu jako atrakcyjnego turystycznie. Z programu będzie można skorzystać do 31 grudnia 2025 roku. Rząd przeznaczył na niego 2 mln zł.

Podlaski bon turystyczny. Ile wynosi dofinansowanie?

Możliwe jest otrzymanie 200, 300 lub 400 zł dofinansowania, w zależności od wybranego przez nas noclegu. Według informacji zawartych w regulaminie dofinansowanie w wysokości 200 zł obejmuje:

kempingi (campingi)

pola biwakowe

schroniska młodzieżowe

schroniska

hostele

kwatery agroturystyczne

pokoje gościnne

Dofinansowanie w wysokości 300 zł można otrzymać, jeśli wybierzemy:

hotel 1*

hotel 2*

motel

pensjonat

dom wycieczkowy

ośrodek wypoczynkowy

apartament

willę

dworek

zamek

pałac

Najwyższą kwotę dofinansowania, czyli 400 zł, otrzymamy, jeśli zdecydujemy się na:

hotel 3*

hotel 4*

hotel 5*

Podlaski bon turystyczny. Jakie są warunki?

Aby otrzymać dofinansowanie, konieczne jest skorzystanie z co najmniej dwóch noclegów w obiektach, które są zarejestrowane w Programie. Można to zrobić do grudnia 2025 roku - wtedy planowane jest zakończenie programu. Warunkiem uzyskania bonu przez turystę jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

Jedna osoba może wygenerować jeden bon. Z kolei jeden bon może być wykorzystany na jedną rezerwację (niezależnie od ilości nocujących osób).

Osoby, które chcą otrzymać bon, muszą wypełnić wniosek na stronie internetowej programu. Konieczne jest wskazanie przy tym rodzaju obiektu noclegowego, w którym zdecydują się skorzystać z dofinansowania.

Dofinansowanie przyznawane jest osobom, które jako pierwsze poprawnie złożą wnioski, aż do wyczerpania środków na dany miesiąc.

Bon turystyczny na Podlasie. Jak to działa?

Bon przesyłany jest w formie elektronicznej (e-mail). Potwierdzeniem przyznania dofinansowania jest bon turystyczny generowany przez system teleinformatyczny. Każdy Bon zawiera kod QR z unikalnym numerem. Można go wykorzystać tylko jeden raz.

Zeskanowanie kodu przy płatności pozwoli obiektowi noclegowemu obniżyć rachunek za pobyt. Co istotne, kod działa tylko przy rezerwacji bezpośrednio dokonanej i rozliczonej w obiekcie noclegowym.

Źródło: Regulamin dla obiektów noclegowych programu „Podlaski Bon Turystyczny”