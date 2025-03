Druga waloryzacja emerytur może stać się faktem, jeśli inflacja w pierwszej połowie 2025 r. przekroczy 5 proc. Choć projekt ustawy w tej sprawie jest już gotowy, decyzja o jego wdrożeniu nadal nie zapadła. Zobacz, jakie są szanse na drugą waloryzację i ile wyniosłyby emerytury i renty po drugiej podwyżce - przygotowaliśmy tabelę z wyliczeniami na podstawie prognoz NBP.

W 2025 r. inflacja pozostaje jednym z najważniejszych wskaźników determinujących poziom świadczeń emerytalnych. Po kilku latach dwucyfrowych waloryzacji w marcu obecny wskaźnik 1,055 okazał się relatywnie niski. Rosnące koszty życia wpływają na realną wartość emerytur, co budzi niepokój wielu seniorów. Coraz więcej ekspertów wskazuje, że dodatkowa waloryzacja może być konieczna, by zrekompensować wzrost kosztów utrzymania.

Druga waloryzacja emerytur 2025 - podstawa prawna

Waloryzacja emerytur i rent opiera się na przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecne regulacje przewidują jedną waloryzację rocznie, przeprowadzaną 1 marca. Rząd jednak przygotował projekt ustawy zakładający drugą waloryzację, jeśli inflacja w pierwszym półroczu przekroczy 5 proc.

Warunki drugiej waloryzacji:

inflacja w pierwszym półroczu musi być wyższa niż 5 proc .;

w pierwszym półroczu musi być wyższa niż .; decyzja o przeprowadzeniu waloryzacji zapada po publikacji danych GUS za pierwsze sześć miesięcy roku;

druga waloryzacja byłaby przeprowadzana 1 września ;

; projekt ustawy przewiduje szybki proces legislacyjny, by świadczenia trafiły do seniorów na czas.

Czy będzie druga waloryzacja? Stanowisko rządu

Dane o inflacji opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny wskazują na stopniową stabilizację. W styczniu inflacja wynosiła 5,3 proc., natomiast w lutym spadła do 4,9 proc. Premier Donald Tusk skomentował te dane jako dobrą wiadomość. Jednak prognozy Narodowego Banku Polskiego sugerują, że inflacja w I i II kwartale 2025 r. może wynosić odpowiednio 5,4 i 5,2 proc.

Na razie rząd pozostaje ostrożny i czeka na dane z czerwca. Marzena Okła-Drewnowicz, minister ds. senioralnych, w rozmowie z "Faktem" podkreśla gotowość do szybkiego wdrożenia ustawy w razie przekroczenia 5-procentowego progu inflacji, który pozwoliłby na podniesienie emerytur i rent.

Zasady drugiej waloryzacji emerytur w 2025 r.

Jeśli druga waloryzacja wejdzie w życie, obejmie wszystkie świadczenia przyznane przed 31 sierpnia 2025 roku. Podstawą będzie mnożnik uwzględniający wskaźnik inflacji z pierwszego półrocza. Różnica w stosunku do corocznej waloryzacji polega na tym, że podnosi ona podstawę świadczenia już w trakcie roku.

Zasady waloryzacji emerytur i rent:

waloryzacja roczna odbywa się 1 marca;

dodatkowa waloryzacja we wrześniu jest warunkowa;

wskaźnik drugiej waloryzacji będzie uwzględniony w przyszłorocznej, marcowej waloryzacji;

drugi wzrost świadczeń może być istotny dla seniorów z najniższymi dochodami.

Ile wyniesie druga waloryzacja? Wyliczenia emerytur - tabela

Jeśli druga waloryzacja emerytur wejdzie w życie we wrześniu 2025 roku, jej wskaźnik może wynieść 5,3 proc. – na podstawie prognoz Narodowego Banku Polskiego. Poniższa tabela przedstawia symulację wysokości emerytur po hipotetycznej drugiej waloryzacji, z uwzględnieniem kwot brutto i netto. W obliczeniach zastosowano podstawową kwotę wolną od podatku oraz aktualne stawki składek i podatku dochodowego.

Emerytura brutto od 1 marca 2025 r. Emerytura netto od 1 marca 2025 r. Emerytura brutto od 1 września 2025 r. Emerytura netto od 1 września 2025 r. 1800 zł 1650 zł 1895 zł 1738 zł 2000 zł 1820 zł 2106 zł 1918 zł 2500 zł 2220 zł 2633 zł 2343 zł 3000 zł 2650 zł 3159 zł 2810 zł 3500 zł 3020 zł 3335 zł 2980 zł 4000 zł 3380 zł 4212 zł 3724 zł 4500 zł 3740 zł 4737 zł 4190 zł 5000 zł 4100 zł 5262 zł 4656 zł 5500 zł 4460 zł 5787 zł 5122 zł 6000 zł 4820 zł 6312 zł 5588 zł 6500 zł 5180 zł 6837 zł 6054 zł 7000 zł 5540 zł 7362 zł 6520 zł

Wpływ inflacji na portfele seniorów

Wysoka inflacja w 2025 r. ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową seniorów. Koszty utrzymania mieszkań wzrosły o niemal 7 proc., co szczególnie dotyka osoby pobierające najniższe świadczenia. Ponadto brak waloryzacji kwoty wolnej od podatku dochodowego powoduje, że niektórzy emeryci muszą znów płacić PIT, co obniża ich dochód netto. W obliczu tej sytuacji druga waloryzacja świadczeń byłaby szansą na podreperowanie domowych budżetów seniorów.

Czy druga waloryzacja jest nieunikniona?

Choć projekt ustawy o drugiej waloryzacji jest gotowy, decyzja wciąż zależy od sytuacji gospodarczej. Wysoka inflacja w pierwszym półroczu 2025 roku zwiększa szanse na uruchomienie dodatkowych świadczeń we wrześniu. Dla wielu seniorów byłaby to znaczną ulgą finansową, szczególnie w obliczu rosnących kosztów utrzymania. Rząd zapowiada, że będzie gotowy do działania, jeśli sytuacja tego wymaga. Decydujące będą dane z GUS za pierwsze sześć miesięcy tego roku, a losy drugiej waloryzacji pozostają wciąż otwarte.