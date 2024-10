Od 300 do 600 złotych dopłaty do prądu. Niezależnie od prawa do bonu energetycznego. Otrzymają ją tylko określone osoby. Sprawdź, jak i kiedy złożyć i wniosek, aby otrzymać środki (również wstecz) za 3 do 6 miesięcy 2024 roku.

Od 300 do 600 złotych dopłaty do prądu dla osób niepełnosprawnych

Około 30 tysięcy osób może uzyskać dodatkową dopłatę na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej. Wnioski dotyczące 2024 roku należy składać w PFRON od 28 października do 30 listopada 2024 roku. O pomoc mogą się ubiegać osoby posiadające stopień niepełnosprawności (orzeczenie o niepełnosprawności), które są pod opieką zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie albo pod opieką poradni lub ośrodka lub zespołu domowego leczenia tlenem.

Świadczenie, które można uzyskać to 100 zł miesięcznie, a co istotne, można uzyskać je wstecz, za okres od 1 lipca 2024 roku. Refundacja może obejmować okres nie dłuższy niż 6 miesięcy (a więc można otrzymać świadczenie maksymalnie w wysokości 600 złotych) i nie krótszy niż 3 miesiące (a więc minimalna kwota świadczenia to 300 złotych).

Aby uzyskać pomoc należy złożyć wniosek w formie elektronicznej i dołączyć do niego skan lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a także zaświadczenie potwierdzające korzystanie z respiratora lub koncentratora tlenu (lub z obu urządzeń). Wnioski składa się w Systemie Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (SOW), a są one rozpatrywane przez samorząd powiatowy. W 2025 roku składanie wniosków będzie możliwe już od stycznia.

Dopłata do prądu niezależna od prawa do bonu energetycznego

Dopłata, o której mowa jest niezależna od prawa do bonu energetycznego, o którego przyznanie można było starać się w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2024 roku. Ta jednorazowa pomoc dla najmniej zamożnych gospodarstw domowych mogła zostać przyznana w wysokość od 300 do 1200 złotych. Jednak aby móc ją otrzymać, trzeba było spełniać kryterium dochodowe wynoszące 2500 złotych na osobę w gospodarstwie jednoosobowym, albo 1700 złotych na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Obwiązywała w tym zakresie zasada złotówka za złotówkę co oznacza, że bon energetyczny był przyznawany także po przekroczeniu kryterium dochodowego, ale kwota była pomniejszana o kwotę tego przekroczenia.