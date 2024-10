Rząd ogłosił nowe świadczenie, które ma wesprzeć seniorów i ich rodziny - bon senioralny. To forma wsparcia finansowego, wynikająca z orędzia premiera Donalda Tuska. Do Rządowego Centrum Legislacyjnego trafił już projekt ustawy, gdzie przejdzie ocenę przed dalszymi pracami legislacyjnymi.

Czym jest bon senioralny?

Bon senioralny przewiduje przyznanie miesięcznego wsparcia w wysokości 2150 zł na pomoc dla osób powyżej 75. roku życia. Trzeba jednak zaznaczyć, że bon nie będzie wypłacany w gotówce, a będzie można go wykorzystać na konkretne usługi, takie jak:

zaspokajanie podstawowych potrzeb życiowych,

pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,

opiekę higieniczno-pielęgnacyjną,

wspieranie kontaktów z otoczeniem.

Jak donosi BiznesInfo.pl bon senioralny będzie przysługiwał na dany miesiąc, a niewykorzystane środki nie przejdą na kolejne miesiące, aby uniknąć ich kumulacji, co mogłoby doprowadzić do inflacji bonów.

Kto może skorzystać z bonu?

O bon senioralny będą mogli wnioskować zstępni seniora – dzieci, wnuki – pozostający w stosunku alimentacyjnym wobec osoby starszej. Wniosek będzie oceniany na podstawie kwestionariusza, który zawiera ocenę potrzeb seniora w codziennym funkcjonowaniu. Ocena będzie punktowa, a w zależności od liczby punktów, przyznawana będzie określona liczba godzin usług wsparcia:

11-20 punktów: do 12 godzin miesięcznie,

21-35 punktów: 13-24 godzin,

36-50 punktów: 25-36 godzin,

51-60 punktów: 37-50 godzin.

Limity dochodowe i wnioskowanie

Projekt ustawy przewiduje limity dochodowe zarówno dla seniorów, jak i ich rodzin. W przypadku seniorów, miesięczna emerytura nie może przekroczyć:

3500 zł brutto w 2026 roku,

4000 zł brutto w 2027 roku,

4500 zł brutto w 2028 roku.

Z kolei zstępni seniora będą mogli wnioskować o bon, jeśli ich zarobki nie przekraczają dwukrotności minimalnego wynagrodzenia przy jednoosobowym gospodarstwie domowym, lub trzykrotności w przypadku gospodarstw wieloosobowych.

Proces składania wniosków ma być ułatwiony dzięki możliwości aplikowania przez system mObywatel. Po złożeniu wniosku pracownik gminy przeprowadzi ocenę sytuacji seniora, odwiedzając go w miejscu zamieszkania.

Ograniczona liczba chętnych

Bon senioralny jest odpowiedzią na rosnącą liczbę osób starszych w społeczeństwie oraz wyzwania związane z godzeniem obowiązków zawodowych z opieką nad seniorami.

Ministerstwo zwraca uwagę na ograniczoną liczbę osób chętnych do świadczenia usług opiekuńczych, co utrudnia dostęp do tego typu pomocy. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu, szczególnie kobiety często muszą rezygnować z pracy zawodowej, aby opiekować się starszymi bliskimi.

Okła-Drewnowicz zapowiedziała szerokie konsultacje społeczne nad projektem – w sumie planowane są 32 spotkania w różnych regionach Polski, które potrwają do połowy grudnia.