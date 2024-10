Rencista socjalny, który ma orzeczoną całkowitą niezdolność do pracy oraz do samodzielnej egzystencji, będzie miał prawo do specjalnego dodatku dopełniającego. Jego wypłata ruszy w maju 2025 r.

Tak przewiduje ustawa z 27 września 2024 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej oraz niektórych innych ustaw, która została przyjęta przez Senat bez żadnych poprawek i trafiła do podpisu prezydenta. Wspomniany dodatek będzie wypłacany przez ZUS z urzędu tym osobom niepełnosprawnym, które 1 stycznia 2025 r., a więc w terminie wejścia ustawy w życie, będą spełniały warunek posiadania odpowiedniego orzeczenia. Natomiast rencistom socjalnym, którzy po tej dacie będą starać się o orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji, dodatek dopełniający będzie przyznawany po złożeniu wniosku. Kwota dodatku będzie podlegać corocznej waloryzacji, która będzie podlegać corocznej waloryzacji o wskażnik inflacji za poprzedni rok, co będzie dokonywane od 1 marca.

Dodatek dopełniający będzie wypłacany razem z rentą socjalną, przy czym, chociaż ustawa ma zacząć obowiązywać od początku przyszłego roku, wypłaty dodatku ruszą dopiero od maja, ponieważ system informatyczny ZUS wymaga dostosowania do obsługi nowego świadczenia. Jednocześnie osobom niepełnosprawnym będzie przysługiwało wyrównanie od stycznia. Z nowego świadczenia będzie mogło skorzystać ok. 135 tys. spośród wszystkich rencistów socjalnych. ©℗