Renta alkoholowa, choć nie jest oficjalnie używanym terminem prawnym, odnosi się do renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznawanej osobom, które utraciły zdolność do wykonywania zawodu na skutek nadużywania alkoholu. Ile tego typu świadczenie wynosi?

Zgodnie z art. 12 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, renta może być przyznana osobie, która straciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu. Ustawa ta nie wyklucza osób cierpiących na problemy zdrowotne związane z alkoholizmem, o ile nadużywanie alkoholu doprowadziło do trwałej lub częściowej niezdolności do pracy.

Renta alkoholowa - jak jest przyznawana?

Osoba, która chce ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy, musi zostać uznana za osobę całkowicie lub częściowo niezdolną do pracy przez lekarza orzecznika ZUS. Samo uzależnienie od alkoholu nie wystarczy, aby uzyskać to świadczenie. Konieczne jest wykazanie, że alkoholizm doprowadził do poważnych schorzeń, które uniemożliwiają pracę. Może to dotyczyć na przykład przewlekłych chorób, takich jak marskość wątroby, uszkodzenia układu nerwowego, czy chorób przewlekłych trzustki, które są skutkiem długotrwałego nadużywania alkoholu.

Wysokość renty alkoholowej w 2024 roku

W 2024 roku, jak co roku, renty z tytułu niezdolności do pracy podlegały waloryzacji. Oznacza to, że od marca bieżącego roku osoby pobierające świadczenia mogą liczyć na wyższe kwoty. W przypadku osób całkowicie niezdolnych do pracy, renta wynosi obecnie 1780,96 zł. Z kolei osoby częściowo niezdolne do pracy mogą liczyć na świadczenie w wysokości 1335,72 zł.

Warto podkreślić, że wysokość renty zależy od stopnia niezdolności do pracy, który ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie dokumentacji medycznej oraz orzeczenia lekarza. Należy jednak pamiętać, że konieczne jest spełnienie warunku posiadania odpowiedniego okresu składkowego i nieskładkowego. Wymagania te są uzależnione od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy – im osoba starsza, tym dłuższy musi być okres składkowy.