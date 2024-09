Możesz otrzymać 400 zł na dziecko do 20 r.ż. Wsparcie finansowe jest przyznawane w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2024/2025. Termin na złożenie wniosku mija 30 listopada. Jak złożyć wniosek i gdzie go kierować?

Mimo że rok szkolny już się rozpoczął, nie wszyscy skorzystali z możliwości otrzymania wsparcia finansowego, dzięki któremu można pokryć część wydatków związanych z tzw. wyprawką szkolną. Suma dwóch świadczeń, które mogą wesprzeć domowy budżet, wynosi 400 zł. To 300 zł z programu Dobry Start oraz 100 zł z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Jak się okazuje, nie wszyscy jeszcze złożyli wnioski, aby otrzymać pieniądze. Tymczasem termin mija 30 listopada.

Dodatkowe pieniądze na rozpoczęcie roku szkolnego. 300 zł z programu Dobry Start

Nabór wniosków z programu Dobry Start rozpoczął się 1 lipca. Dodatek wynosi 300 zł, mogą otrzymać go rodzice dzieci, które się uczą i nie ukończyły 20 r.ż. (w przypadku dzieci z niepełnosprawnością do 24 r.ż).

Jeśli ktoś nie zdążył złożyć wniosku w wakacje i złoży go we wrześniu, październiku bądź listopadzie, wypłaty środków może spodziewać się w ciągu dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Nabór wniosków skończy się 30 listopada 2024 r. Po tym terminie możliwe jest złożenie wniosku jedynie w sytuacji, gdy dziecko po 20. r.ż. uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada.

Jak podaje portal Infor.pl, 10 września rzecznik prasowy ZUS Paweł Żebrowski przekazał portalowi, że aktualna liczba przyznanych świadczeń z programu Dobry Start wynosi prawie 4,3 mln.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie z programu Dobry Start można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez:

aplikacje mZUS

portal Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

portal Emp@tia

bankowość elektroniczną

100 zł na dziecko uczęszczające także do zerówki

Jednorazowa wypłata w wysokości 100 zł przysługuje osobom, które pobierają zasiłek rodzinny. To dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego. Mogą go złożyć również rodzice, których dziecko rozpoczęło roczne przygotowanie przedszkolne, czyli tzw. zerówkę. Wniosek o dodatkowe środki należy złożyć do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym dziecko rozpoczęło rok szkolny lub roczne przygotowanie przedszkolne.

Dodatkowe 100 zł na uczące się dziecko. O czym warto pamiętać?

Kwota zasiłku rodzinnego jest zależna od wieku dziecka i wynosi miesięcznie:

95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia

na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia

na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami można złożyć elektronicznie lub w urzędzie. Wniosek na kolejny okres zasiłkowy najlepiej złożyć do 30 listopada. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie zasiłek będzie przyznawany od miesiąca złożenia wniosku.

