Sejm na rozpoczynającym się w środę posiedzeniu zajmie się projektem nowelizacji ustawy o rencie socjalnej. Zakłada on wypłatę dodatku dopełniającego 2520 zł osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji.

Zmiany w rencie socjalnej - nowe rozwiązania

Nowe rozwiązanie to wynik prac podkomisji, która w maju opowiedziała się za poprawkami do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie podwyższenia renty socjalnej. Pierwotnie projekt obywatelski zakładał zwiększenie renty z 1217,98 zł netto do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Na lipcowym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Katarzyna Ueberhan (Lewica) wyjaśniła, że dodatek dopełniający będzie dodatkowym świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom uprawnionym do renty socjalnej, które są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy i do samodzielnej egzystencji.

"Dodatek będzie przysługiwał w wysokości 2520 zł. Kwota ta wynika z różnicy między kwotą minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie odrębnych przepisów na dzień 31 grudnia 2024 r. – 4300 zł, a kwotą najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy" – powiedziała Ueberhan.

Kwota dodatku - waloryzacja

Kwota dodatku ma być waloryzowana od 1 marca.

Zmiany w projekcie obywatelskim wywołały sprzeciw niektórych środowisk osób z niepełnosprawnością. Podczas prac w Sejmie Agnieszka Dudzińska z fundacji Ordo Amoris wskazywała, że pod obywatelskim projektem ustawy podpisało się ponad 200 tys. osób.

"Dostajemy poprawki, które całkowicie burzą ideę pierwotną z projektu obywatelskiego, wprowadzają jakieś kadłubkowe rozwiązanie w postaci nowego świadczenia, nie jest to w ogóle konsultowane, strona społeczna nie jest w ogóle dopuszczana do głosu, dopóki nie zostało przegłosowane wszystko" – mówiła Dudzińska na posiedzeniu podkomisji.

Problemy z ustawą

Oceniła, że "jest to nowe świadczenie, którego ludzie nie ogarną, część osób w ogóle nie będzie w stanie się o to zwrócić".

Wiceminister rodziny i pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Łukasz Krasoń podkreślił, że kompleksowe rozwiązania, które "idą już w duchu nowoczesnego podejścia do adekwatnego i bardziej indywidualnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, będą oczkiem w głowie tego rządu".

Wiceminister zapowiedział, że grupa uprawnionych do świadczenia będzie z czasem rozszerzana m.in. o osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji, które pobierają rentę z tytułu niezdolności do pracy.

"Osoby te w kroku drugim, który już niedługo będzie miał wpis do prac legislacyjnych rządu, także dostaną stosowny dodatek" – poinformował Krasoń.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2025 r. (PAP)

kkr/ joz/ mhr/