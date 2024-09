Rada Ministrów nie przyjęła wczoraj projektu dotyczącego dodatkowej waloryzacji rent i emerytur. Na razie zatem waloryzacja będzie dokonywana bez zmian (tylko jedna – roczna). Rząd powróci do procedowania projektu, gdy pojawi się ryzyko przekroczenia 5 proc. inflacji.

Chodzi o projekt nowelizacji ustawy emerytalno-rentowej z 30 sierpnia 2024 r. Wynika z niego, że jeśli wskaźnik wzrostu inflacji w I półroczu przyszłego roku przekroczy 105 proc., renty i emerytury przejdą uzupełniającą waloryzację. Dodatkowa waloryzacja miała być przeprowadzona 1 września 2025 r., jeżeli wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu przyszłego roku w porównaniu z II połową tego roku przekroczy 105. Polegałaby na przemnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przysługujących 31 sierpnia 2025 r. przez wskaźnik dodatkowej waloryzacji. Ten ostatni parametr to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu danego roku w porównaniu z poprzednim okresem, pod warunkiem że przekroczy 105, podwyższony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w I półroczu danego roku w stosunku do II połowy poprzedniego roku.

Zwiększenie udziału realnego wzrostu wynagrodzenia we wskaźniku dodatkowej waloryzacji ponad ustawowe 20 proc. będzie podlegać negocjacjom w Radzie Dialogu Społecznego. ©℗