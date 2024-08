Przykład

Zasiłek pogrzebowy - proporcjonalne wyliczenie zasiłku

4 000 zł to 100 proc. Na pogrzeb łącznie wydano 10 000 zł, na przykład jedna osoba spoza rodziny wydała 3 000 zł (to jest 30 proc. z 10 000 zł), a druga 7 000 zł (to jest 70 proc. z 10 000 zł), to pierwsza dostanie 1 200 zł (30 proc. z 4 000 zł), a druga 2 800 zł (70 proc. z 4 000 zł).