Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt rozporządzenia dotyczącego terminu, sposobu i trybu przekazywania środków zgromadzonych na rachunkach członków otwartych funduszy emerytalnych do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z wcześniejszymi emeryturami nauczycielskimi.

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów, opracowany przez MRPiPS, został opublikowany w piątek na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji.

Wcześniejsze emerytury nauczycielskie. Dla kogo?

Wydanie tego rozporządzenia jest konieczne z powodu ubiegłorocznej nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, która wprowadziła wcześniejsze emerytury nauczycielskie (tzw. emerytury na szczególnych zasadach, znane również jako emerytury Czarnkowymi) oraz zmieniła ustawę o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (ustawa o OFE).

Zgodnie z nowelizacją Karty Nauczyciela, nauczyciele mogą przejść na emeryturę na szczególnych zasadach, czyli w wieku niższym niż ustawowy (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn), pod warunkiem, że spełnią następujące warunki: rozpoczęli pracę na stanowisku nauczyciela, wychowawcy lub innego pracownika pedagogicznego przed 1 stycznia 1999 r., mają udokumentowany okres składkowy wynoszący co najmniej 30 lat, w tym co najmniej 20 lat "pracy przy tablicy". Podstawą do obliczenia emerytury stażowej będzie wysokość składek zewidencjonowanych na koncie nauczyciela, kapitału zakładowego i środków z Otwartych Funduszy Emerytalnych, zewidencjonowanych na subkoncie.

Zmiany od 1 września 2024 r., 2025 r. i 2026 r.

Nauczyciele będą mogli przechodzić na emeryturę na szczególnych zasadach od 1 września 2024 r. (dla nauczycieli urodzonych przed 1 września 1966 r.), od 1 września 2025 r. (dla nauczycieli urodzonych między 1 września 1966 r. a 31 sierpnia 1969 r.) oraz od 1 września 2026 r. (dla nauczycieli urodzonych po 31 sierpnia 1969 r.).

Obowiązki ZUS

Zgodnie z nowelizacją ustawy o OFE, Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma obowiązek informować otwarty fundusz emerytalny o konieczności przekazania środków zgromadzonych na rachunku członka OFE na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w momencie, gdy ubezpieczony osiągnie wiek o 10 lat niższy od powszechnego wieku emerytalnego. Obowiązek ten pojawia się również, gdy ubezpieczony złoży wniosek o wcześniejszą emeryturę. Ponadto, zgodnie z nowymi przepisami, wszystkie jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunku członka OFE podlegają umorzeniu.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 września 2024 r.