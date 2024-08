Ważne

Każde z rodziców w pierwszej kolejności musi dążyć do tego, żeby dzieci nie ucierpiały na rozwodzie i mogły żyć na takim samym poziomie jak wcześniej. W związku z tym jeżeli przed rozwodem dzieci chodziły do kina, na basen, uczyły się języków obcych, to po rozwodzie powinno tak pozostać.

Dodatkowo jeśli dzieci przejawiają szczególne umiejętności – są szczególnie uzdolnione, każde z rodziców ma obowiązek dbania o dalszy rozwój ich potomstwa.